Educación desmiente a quienes hablan de ‘ideología de género’; no hay cambios en los textos escolares de Ecuador

“Malintencionadas”. Así calificó el Ministerio de Educación a las publicaciones e imágenes viralizadas por WhatsApp y redes sociales desde inicios de julio del 2018 en Ecuador. Esas publicaciones se refieren a supuestos cambios en los libros escolares, con interpretaciones definidas por grupos religiosos como “ideología de género”.

Por ejemplo, circulan supuestas páginas con la bandera del arcoiris o de las luchas de Lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexo (Lgbti), con el texto “Infancias felices y libres de discriminación”. También otras en las que se señala: “No todos los príncipes se enamoran de princesas”, y el dibujo de dos niños tomados de la mano, rodeados de corazones.



“No dejarse engañar o confundir por publicaciones malintencionadas en las redes sociales, incluso de contenidos internacionales, que no se utilizan por este Ministerio y que desinforman a la comunidad”. Eso pidió Educación a través de un comunicado, en el cual invitó a la ciudadanía a informarse por canales oficiales, como su página web www.educacion.gob.ec.



Así, el Ministerio responde a una nueva campaña del grupo Con Mis Hijos No Te Metas, que convoca a una marcha nacional, para el próximo sábado 28 de julio del 2018, en Quito y Guayaquil.



Ese grupo reacciona al Reglamento General de la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, publicado en mayo. El año anterior, cuando se empezó a tratar esa ley, ya realizaron convocatorias parecidas.



Entre otras cosas se oponen a las transitorias del reglamento que plantean que los entes de política pública en educación básica, secundaria y superior elaboren y actualicen las mallas curriculares, en todos los niveles y textos y guías docentes que incluyan la transversalización del enfoque de género, nuevas masculinidades, mujeres en diversidad, prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, cambio de roles y eliminación de estereotipos de género en 180 días.

Según Naciones Unidas, “el enfoque de género considera las diferentes oportunidades que tienen los hombres y las mujeres, las interrelaciones existentes entre ellos y los distintos papeles que socialmente se les asignan”.

La abogada Silvia Buendía, especialista en defensa de derechos de personas Lgbti, recordó que el enfoque de género debe ser transversal y está en el artículo 70 de la Constitución. Le preocupa que se mienta y se escandalice con hechos que no son reales, como cambio de textos, a la población. Esto no ayuda a que se respete los derechos de la diversidad sexual.

En medio de esta nueva polémica, Isabel Vera, madre de Cattleya, una niña trans de Manabí, contó que su hija ha sido víctima de vulneración de derechos en las últimas semanas. Luego de acudir a un foro, a contar su historia, ya que pasó por un proceso de transición, su imagen y su nombre han sido utilizados en redes sociales. Ella y otra niña trans han recibido mensajes discriminatorios.



El Ministerio de Educación informó a la comunidad que “los contenidos de los textos educativos son sujetos de una revisión rigurosa y responsable por parte de organismos especializados en el currículo”.



Educación también señaló que la distribución de textos en las unidades educativas corresponde únicamente a los determinados para cada curso. “No existen textos alternativos ni adicionales que estén enviándose a las instituciones”.