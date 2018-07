Educación termina contrato con China Railway N° 9 para construcción de 200 escuelas

LEA TAMBIÉN

El Ministerio de Educación informó, este viernes 13 de julio del 2018, sobre la terminación unilateral del contrato con la empresa China Railway N° 9, para la construcción de 200 escuelas. El contrato con la empresa consistía en la fabricación de 200 escuelas prefabricadas, que incluían ensamblaje, instalación y puesta en operación, por un monto de USD 196,9 millones con un plazo de 630 días para la ejecución. El plazo terminó el pasado 9 de junio del 2018.

En una conferencia de prensa, la viceministra Mónica Reinoso indicó que la "lamentable terminación unilateral del contrato se produce por incumplimientos establecidos en las especificaciones técnicas determinadas en los términos de referencia, por no cumplir los plazos establecidos, además por superar el valor de las multas conforme a la normativa legal".



Reinoso señaló que 50 unidades educativas tienen un avance del 80 al 100%, pero no cumplen con las especificaciones marcadas. Estas escuelas están ubicadas en Manabí. En ellas se evidenció por ejemplo el incumplimiento en el tipo de piso y cubiertas, deficiencias en conexiones, paneles, ya que son unidades educativas ensambladas; paredes y estructura, además de problemas en el sistema de bombeo de agua, de desfogue de agua lluvias, etc.



Por otro lado, la Viceministra indicó que la empresa obtuvo una extensión del plazo tras una reprogramación del cronograma debido a dificultades por la temporada invernal. Sin embargo, el 9 de junio, cuando venció ese plazo, no se subsanaron las inconformidades técnicas de las unidades educativas existentes.

Referente a las multas, se informó que China Railway sobrepasó el valor llegando a USD 29 millones. El Ministerio entregó el 18 de mayo del 2016, un anticipo también de USD 29 millones. Por lo tanto, la empresa debe devolver USD 58 millones. En este sentido, Reinoso sostuvo que de no darse el pago, se emprenderán los procesos judiciales correspondientes.



Por otro lado, se informó que el Ministro de Educación, Fander Falconí, solicitó el 27 de marzo del 2018, la intervención de la Contraloría General del Estado, para que realice los exámenes pertinentes al contrato en todas sus fases.



La funcionaria precisó que se está reprogramando la planificación de la construcción de las 150 escuelas restantes y de la adecuación de las 50 que ya están casi terminadas.Esto para garantizar el acceso a la educación de todos los estudiantes.



El contrato es de bienes, por un monto global de USD 196 millones. Consultada, Reinoso dijo que cada unidad costaría USD 980 000. ¿Cuál es la diferencia entre estas unidades siglo XXI y las unidades educativas del milenio? Las ultimas son obras hechas con concreto, se trata de contratos de construcción de obra, no de bien; y la capacidad es para 2 400 alumnos. Las unidades siglo XXI son ensamblados y pueden albergar hasta 1 140 estudiantes.