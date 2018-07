Edisson Garzón renunció a la presidencia de la Emco

LEA TAMBIÉN

Edisson Garzón, quien venía desempeñándose como presidente del directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (Emco), renunció a su cargo este jueves 12 de julio del 2018.

Luego de presentar su renuncia, Garzón informó que se reintegrará a sus labores empresariales en Ambato. "Creo firmemente en los ciclos de la vida. He decidido finalizar mi ciclo en la vida pública y seguir aportanto a mi país desde la esfera privada, para así impulsar la productividad que necesita el Ecuador. Gracias Lenín por la oportunidad de servir a mi Patria", dijo en su cuenta de Twitter.

Garzón estuvo durante ocho meses al mando del grupo de 22 empresas públicas y en abril se encargó de presentar el plan de optimización de estas entidades, como parte del plan económico del Gobierno.

Creo firmemente en los ciclos de la vida. He decidido finalizar mi ciclo en la vida pública y seguir aportanto a mi país desde la esfera privada, para así impulsar la productividad que necesita el Ecuador. Gracias @Lenin por la oportunidad de servir a mi Patria. https://t.co/oNONsmHkA2 — Edisson Garzón (@edissongarzong) 12 de julio de 2018

Con este programa estaba previsto generar USD 204 millones en ahorros al Estado.



Según dijo Garzón el pasado mes de abril, para alcanzar ese objetivo el primer paso de la estrategia fue la eliminación de dos entidades en este año: la Empresa Pública Cementera (Epce) y Enfarma. Hasta el 2021 se esperaba la liquidación de Ecuador Estratégico, Yachay EP (la empresa pública y no a la universidad) y Fabrec.



No obstante, el expresidente de Emco aseguró en mayo pasado que esta última empresa ya no se liquidará, sino que se venderá.