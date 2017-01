Ediles piden que se aclare la función que desempeñaba Mauro T. en el Municipio de Quito

El proceso legal que se inició en contra de Mauro T., por una presunta defraudación fiscal, genera inquietudes entre los ediles del Concejo Metropolitano de Quito. Este 9 de enero concejales de SUMA, Alianza País, e Independientes se pronunciaron sobre este tema.

A Mauro T. se lo ha relacionado con el alcalde Mauricio Rodas, aunque la Administración General del Municipio de Quito informó el 7 de enero pasado que el detenido no consta en la nómina del Cabildo ni de las entidades adscritas. Y que tampoco ha celebrado contratos con la municipalidad.



Ante este hecho Patricio Ubidia, concejal y coordinador del bloque de ediles de Alianza País, expresó que el Burgomaestre debe informar sobre el rol que desempeñó Mauro T. en el Cabildo. "Todos le hemos conocido al señor como delegado directo de la Alcaldía para tratar sobre todo temas legislativos y del Concejo Metropolitano. Obviamente ha habido una relación. No sé de qué tipo".



La relación de cercanía entre Mauro T. y el Alcalde de Quito fue confirmada también por los ediles Sergio Garnica, independiente; y Marco Ponce, de SUMA.



A Mauro T., Garnica lo conoce desde la campaña electoral que promovió la alianza SUMA-Vive para la candidatura de Mauricio Rodas, en el 2014. Él ahora procesado, entonces, "gerenció" la campaña. Y luego lo vio en el Municipio, aunque se ha informado que no tenía relación de dependencia con la Alcaldía.



"Mauro T. no era ajeno ni al Municipio ni a los concejales del Distrito Metropolitano. Él ejercía el rol de asesor político del Alcalde", aseguró Garnica.



Por esto el edil independiente espera también que el Burgomaestre dé detalles sobre la relación que mantuvo con el ahora procesado. Puesto que esto afecta, indirectamente, a la imagen del Cabildo quiteño. Y se pretende relacionar esto, sin tener sustento, con el supuesto caso de sobornos que ejerció la empresa brasileña Odebrecht en Ecuador.



Por su parte Marco Ponce, edil de SUMA, mencionó que la relación entre Mauro T. y el alcalde Rodas es "pública", porque en los registros del Consejo Nacional Electoral (CNE) consta que Mauro T. fue gerente de la campaña electoral del ahora Burgomaestre.

Mauro T. fue detenido en el aeropuerto de Quito

"Entiendo que de alguna forma Mauro T. fue consejero de Mauricio Rodas, pero no como Alcalde. No nos olvidemos que Mauricio Rodas, a más de Alcalde, es director nacional de SUMA. Por lo tanto, hay varias personas que hacen un trabajo de apoyo con información o criterios al director de SUMA, no al Alcalde", señaló Ponce.



Sobre la supuesta relación entre Mauro T. y el caso Odebrecht, los ediles coincidieron en que las investigaciones que se llevan a cabo por parte de la Fiscalía son las que deben determinar esto. Mauro T. fue detenido el pasado 6 de enero, en el aeropuerto. Actualmente, está siendo procesado por una supuesta defraudación de impuestos.