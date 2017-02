Ecuatorianos elegirán autoridades de entre 3 793 candidatos calificados

Dentro de dos días se desarrollarán las elecciones generales en el país. Hay alrededor de 12,8 millones de personas habilitadas para sufragar, de acuerdo al registro del Consejo Nacional Electoral (CNE). 6 384 101 son hombres y 6 432 597 son mujeres.

Según el artículo 125 del Código de la Democracia, existen tres formas de votar: válido, nulo y blanco.

El primero se registra cuando el elector expresa claramente su intención de apoyar a un candidato, ya sea marcando con un raya vertical en el casillero de su lista o con un visto.



El voto en blanco, en cambio, es cuando el elector no deja ninguna marca e introduce las papeletas sin rayarlas en la urna biombo que se utilizará en estas elecciones.



El voto nulo se produce cuando el ciudadano expresa su intención de no apoyar a los candidatos. Puede ser rayando toda la papeleta, poner una X grande sobre todos los candidatos o escribir cualquier tipo de palabras o símbolo.



Los miembros de la junta receptora del voto son quienes decidirán, con base en criterios previos adquiridos en una capacitación, qué papeleta corresponde a cada voto.



La jornada electoral arrancará a las 07:00 a escala nacional y se cerrará a las 17:00 del domingo 19 de febrero del 2017.

Si alguien tiene dudas sobre los sitios donde fue asignado para votar puede consultarlo en una herramienta web que se encuentra en el portal de este Diario.



En estas elecciones generales se distribuirán cinco tipos de papeletas. La primera es para elegir al Presidente y Vicepresidente.



La segunda corresponde a asambleístas nacionales, la tercera es de parlamentarios andinos, la cuarta de asambleístas provinciales o distritales y la última corresponde a la consulta popular, que se incluyó por iniciativa del Ejecutivo.



Ahí se preguntará al electorado si está de acuerdo con que, para desempeñar una dignidad de elección popular o para ser servidor público, se establezca como prohibición tener bienes o capitales en paraísos fiscales. Las opciones son Sí o No.



Ocho binomios presidenciales y vicepresidenciales fueron registrados para las elecciones. El artículo 143 de la Constitución establece que puede ganar en primera vuelta si logra la mayoría absoluta; es decir más del 50%.



La segunda opción es que tenga al menos un 40% de los votos válidos, pero con un margen de diferencia del 10%.



Para el Parlamento Andino hay 19 organizaciones en la lid. Los ecuatorianos deberán votar por cinco candidatos.



Para asambleístas nacionales, las personas que vayan a sufragar pueden escoger entre 450 candidatos inscritos. Solo 15 obtendrán una curul en el nuevo Legislativo.

En cuanto a los asambleístas provinciales hay 3 030 aspirantes entre titulares y alternos. La cantidad de candidatos para escoger varía en cada caso.



En Guayas, Pichincha y Manabí se eligen asambleístas por circunscripciones. Esto por la alta cantidad de habitantes que existe en cada una.



Pichincha está dividida en cuatro circunscripciones. En el centro sur se elegirán cinco representantes; por el norte se escogerán 4; por las parroquias rurales hay cuatro asambleístas y por el resto de Pichincha el cupo es de tres.



Para los ecuatorianos que votan en el extranjero hay una particularidad. En lugar de votar por legisladores provinciales, lo harán por asambleístas del exterior que fueron organizados por bloques: EE.UU. y Canadá; América Latina, el Caribe y África; Europa, Asia y Oceanía. En el caso de los asambleístas y parlamentarios, la votación puede ser en plancha o entre listas.

En total, 3 793 candidatos participarán en las elecciones del domingo.



El jueves, Juan Pablo Pozo, presidente del CNE, desmintió que se vaya a anular el voto cuando se dibuje una sola línea por los legisladores de una misma lista. La respuesta de la autoridad de elecciones del país se dio tras varios mensajes que circularon en redes sociales donde se alerta sobre la posible nulidad de las papeletas que tengan votos en plancha.

Teodoro Maldonado, director de capacitación del CNE, también recordó que los votos nulos y blancos no se sumarán a los candidatos ganadores.



Aunque sí tendrán un peso en los resultados finales, porque dan mayor ponderación al candidato que logre el primer lugar.

Este año están habilitadas unas 44 510 juntas receptoras del voto que se distribuirán en al menos 12 000 planteles educativos como recintos electorales.



El ministro de Educación, Freddy Peñafiel, recordó que no se suspenderán clases el lunes debido a las elecciones.

El funcionario advirtió que de presentarse inconvenientes en cualquier plantel, será su rector el que tome la decisión de no retomar clases el lunes. “Creemos que pocos planteles suspenderán”, dijo.



Las recientes lluvias, especialmente en la Costa, no han provocado daños que impliquen cambios en los recintos electorales. El CNE anunció que existe un plan de contingencia si se presentan inundaciones u otro tipo de adversidades como sismos.