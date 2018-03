Ecuatoriano detenido en Londres, tras sentencia por violación a su novia en Milán

Los investigadores de Scotland Yard detuvieron Edwin Gustavo Delgado, de origen ecuatoriano, con nacionalidad inglesa, por el delito de abuso sexual a una joven en Milán, Italia.

Según publican medios locales de Milán este viernes 22 de febrero del 2018, el hombre fue arrestado por pedido de los carabineros tras una sentencia en un caso de violación ocurrido en abril del 2017.



De acuerdo a información de Il Giorno y Milano Post, la investigación señala que Edwin Delgado, conocido también como 'Chavo' golpeó y violó a "Dalila" (nombre protegido). La joven, también de origen ecuatoriano, lo habría conocido durante una vacaciones de Navidad que pasó en Guayaquil, en el 2013.



Ambos habrían retornado a sus países de residencia, él a Inglaterra y ella a Italia. A la distancia, mantenían contacto a través de las redes sociales y se hicieron novios. Años después la mujer se independizó y fue el momento en el que el detenido decide viajar a visitarla e inician su relación amorosa a inicios del año pasado.



Durante la relación, la joven sufre el maltrato por parte de su pareja desde marzo del 2017. Días después, el pasado 23 de abril, alias 'Chavo' intenta seducir a la joven, ella lo rechaza y él se torna violento. Viola cuatro veces a Dalila y la obliga a dejarse grabar desnuda en la ducha. Para evitar ser denunciado la amenaza: "No hables, de lo contrario te degollo", publica Il Giorno. Posteriormente el agresor regresa a Inglaterra.



La víctima no cede a la amenaza del agresor y habla. Primero le cuenta a una amiga, luego se anima a denunciarlo a los carabineros de la estación local en Milán. Los uniformados inician las indagaciones y Edwin Delgado es llamado a juicio.



Él no se presentó a las audiencias. En esos meses, Dalila sufrió amenazas por parte de los familiares del violador, quienes habrían intimidado a los parientes de la ecuatoriana.



El proceso legal avanzó y la jueza Ciara De Iorio ordenó a los carabineros iniciar la búsqueda de Edwin Delgado, sobre quien pesa una condena de siete años y seis meses de prisión. La sentencia fue ratificada tras una apelación que hizo el ecuatoriano.



La búsqueda, a cargo del capitán Marco Prosperi, se inició y junto con la Agencia Nacional Criminal y la Policía Metropolitana de Londres localizan a Delgado el pasado 1 de febrero.



Un juez londinense conoció y aprobó el proceso legal, tras lo cual dispuso la extradición. En ese país se conoció que Delgado había tenido una hija con otra mujer, a la que también maltrataba y por lo cual registraba una denuncia por violencia doméstica.