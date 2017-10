Ecuarunari y Pueblos Montuvios apoyarán ‘tibiamente’ la consulta; Conaie espera amnistías para respaldo

La Ecuarunari y los Pueblos Montuvios del Ecuador le dicen sí al referéndum y consulta popular, pero se muestran inconformes con el contenido de las preguntas. La Conaie, en cambio, condiciona un respaldo ligado a la agilización de los procesos de amnistía.

Así lo dieron a conocer los representantes de esas tres organizaciones la mañana de este lunes 16 de octubre del 2017 en Guayaquil. Esto en el marco de la Asamblea Montuvia que posesionó a sus nuevas autoridades para el periodo 2017 – 2021.



Yaku (Carlos) Pérez Guartambel, presidente de la Ecuarrunari, indicó que desde esta organización habrá “un apoyo sin mayor entusiasmo” en la consulta y referéndum que planteó el presidente Lenín Moreno.



Explicó que aún hace falta el declarar a Ecuador libre de minería metálica e industrial, por lo cual discrepan con la pregunta que se refiere a esa actividad. “Debía preguntarse si se está de acuerdo en que se prohíba la minería metalmecánica en fuentes de agua, lastimosamente con esa pregunta queda intacta la actividad minera en Quinsacocha, Río Blanco…”.



En el tema Yasuní aseguró que los pueblos no quieren que se reduzca el número de hectáreas sino que el petróleo quede bajo tierra.



“Vamos a hacer campaña por los derechos y libertades, una campaña por la amnistía, muchos temas que no están en la consulta nosotros los seguiremos abordando desde la resistencia”, acotó.



En el Pueblo Montuvio del Ecuador hay una posición similar. Su nuevo presidente, Manuel Gonzaga, comentó que se buscaba que con una consulta que todos quienes fueron elegidos por el Consejo de Participación Ciudadana cesen en sus funciones.



“El pueblo no es lo que pidió, vamos a respaldar nosotros el sí, pero hay que seguir en el debate, falta mucho todavía”.

Cuestionó, además, que las enmiendas constitucionales aprobadas en el 2015 solamente eliminarían la reelección indefinida. En esa línea cuestionó que tampoco se hayan tratado otros temas como la Ley de la Comunicación y aspectos que involucren al agro para su desarrollo.



Jaime Vargas, presidente de la Conaie, aseguró que se está analizando las siete preguntas. “Vamos a hacer asambleas en distintas regiones para poder ir avanzando en este proceso de consulta popular”.



La advertencia, es que primero tiene que dar resultados temas como las amnistías y restitución de educación intercultural bilingüe. “Sobre esta base tenemos que tomar decisiones en cada uno de los territorios”.



En esa línea, Pérez Guartambel dijo que aún hay más de 800 personas a la espera de la amnistía en todo el país.