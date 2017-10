Ecuarunari presentó un ‘amicus curiae’ a pregunta de la consulta sobre minería

El presidente de la Ecuarunari, Carlos (hoy Yaku Sacha) Pérez Guartambel, presentó un recurso de ‘amicus curiae’ en la Corte Constitucional. Con este instrumento, se pidió que la pregunta cinco de la consulta popular se “reformule de mejor manera” para que se incluyan nuevas prohibiciones para la explotación minera.

La intención de Pérez es que en la pregunta se incluya a los páramos, humedales, cabeceras de ríos y zonas frágiles y de biodiversidad como zonas libres de explotación de minería metálica.



Esto esperan que se añada a la pregunta cinco de la consulta que dice: ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que se prohíba sin excepción la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos?



Una delegación de la Ecuarunari acudió a la CC, la mañana de este viernes 20 de octubre del 2017 para presentar este pedido de cambio. A su vez, se solicitó a la Corte que se los invite a la audiencia pública que se desarrollará antes de calificar o no las preguntas.



Pérez aseguró que la organización indígena que representa apoyará la consulta popular, pero de manera condicionada. Señaló que no se han propuesto preguntas para desmontar “la cárcel institucional que se institucionalizó en el país", tras 10 años del Gobierno del expresidente Rafael Correa.



La petición no afectará los plazos de la Corte para aprobar las preguntas. Sin embargo, con este recurso, la Ecuarunari podrá ser notificada del avance del proceso y podrá intervenir en una audiencia que se realice en los próximos 20 días.