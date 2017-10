La época para subir volcanes se iniciará en noviembre

La temporada alta para ascender a los volcanes del país se iniciará en noviembre del 2017. Así que las operadoras turísticas y guías profesionales ofertan tours de ascenso a los andinistas nacionales y a quienes llegan provenientes de América del norte, Europa y Asia.

En los paquetes se incluye el costo por la movilización, refugio, equipo de montaña, vestimenta, alimentación y el guía. Los precios varían según el lugar donde se contrate la travesía. Estas son ofertadas desde Quito, Latacunga, Riobamba y Baños de Agua Santa.



Los volcanes Cotopaxi, Chimborazo, Cayambe, Illinizas y Tungurahua son los más demandados por el turista. Subir a sus cumbres cuesta entre USD 60 y 300.



Los estadounidenses Daniel Fletcher y George Donohue contrataron los servicios de una operadora en USD 250 en Latacunga para ascender al Cotopaxi. El coloso es el principal atractivo del país.



Luego de la reactivación del volcán, el 14 de agosto del 2015, el Parque Nacional fue cerrado; cuando su actividad bajó fue reabierto por áreas. La última apertura fue hacia la zona del glaciar y la cumbre, que se autorizó el 4 de octubre.



Los estadounidenses caminaron a paso lento por los senderos hacia el glaciar, escuchando el rugido del viento a 5 897 metros de altura. “Es muy hermoso el Cotopaxi. Hemos estado en los Illinizas y después nos vamos al Chimborazo”, indicaron los andinistas.



Según Fernando Iza, propietario de Cotopaxi Travel, la decisión de permitir los ascensos fue acertada en vista de que se aproxima la segunda temporada alta de visitas a los volcanes en el país, entre noviembre y enero. La primera va desde julio hasta septiembre, cuando hay vacaciones en Europa.



El Cotopaxi, Chimborazo y Cayambe son consideradas las “perlas de las montañas en el país”. El andinista dice que antes de ascender se debe hacer un proceso de aclimatación, por las dificultades que se presentan al caminar en el glaciar, los fuertes vientos y la altitud a la que están los colosos.



Recomienda a los expedicionarios que deseen hacer cumbre en el Cotopaxi subir por lo menos uno de estos volcanes: Pasochoa, Imbabura, Corazón, Tungurahua o Illiniza Norte.



Estos ascensos, conocidos como de media montaña, permiten a los aventureros obtener destrezas y prepararse técnica y físicamente con los equipos que se requiere. “Cada elevación montañosa tiene su nivel de dificultad. Hay algunos recorridos fáciles que son caminatas y que no exigen mayor esfuerzo o el uso de las manos para subir. Otras sí necesitan del apoyo de un guía especializado”, indica Iza.



Hay guías que ofertan sus servicios en las hosterías, hoteles e ingresos de las áreas protegidas donde se encuentran los colosos. La oferta incluye transporte y alimentación.



La Asociación Ecuatoriana de Guías de Montaña (Aseguim) recomienda viajar con un especialista aun cuando la ruta sea fácil y cuando no haya sido visitada antes.



Para Fabricio Erazo, miembro de Aseguim, contratar un operador le permitirá ir seguro al momento de los ascensos y más para las montañas de más de los 5 000 metros de altitud.



El especialista comenta que para coronar las cumbres se debe iniciar con las caminatas a la medianoche. En horas de la madrugada la nieve se encuentra dura, el viento no es muy fuerte y se evitan las avalanchas.



“Hay que conocer la montaña y los signos que da para coronarla. La contratación de guías aumentó de parte de los andinistas nacionales, ya que se sienten motivados para conocer los volcanes”, dice.