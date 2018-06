Ecuador mantiene posición equidistante sobre Venezuela en la OEA

LEA TAMBIÉN

Ecuador mantiene su posición de equidistancia sobre si Venezuela debe dejar o ser expulsada de la Organización de Estados Americanos (OEA), dijo Juan Sebastián Roldán, secretario particular del presidente Lenín Moreno, el martes 5 de junio del 2018.

"Nosotros esperaríamos que ni se expulse a Venezuela, ni que Venezuela salga de la OEA, porque lamentablemente se aislaría y eso es un problema para la gente más necesitada de ese país", manifestó Roldán al referirse a una propuesta impulsada por Estados Unidos para expulsar a Venezuela de la OEA y que goza con el beneplácito de los 14 países del denominado Grupo de Lima.



"Por eso Ecuador va a hacer una propuesta democrática respecto del tema, que no tiene que ver con sanciones económicas, ni de si hay legitimidad o no de las elecciones", dijo Roldán al aludir a los recientes comicios en Venezuela, que no han sido reconocidos por la Unión Europea, EE.UU. y numerosos países de la región.



El secretario particular del presidente Moreno insistió, al mismo tiempo, en que su país tampoco va a defender sin paliativos todo lo que acontezca en Venezuela.



"Tampoco está de la mano defender todo lo que pase en Venezuela, es decir, no estamos con los países del Alba", o alianza bolivariana matizó antes de señalar que "Ecuador va a tener una posición propia respeto a la democracia, de respeto a la independencia del país y de sus ciudadanos para tomar decisiones".



Venezuela ya inició en el 2017 un proceso para salir de la OEA en 2019, y el canciller venezolano, Jorge Arreaza, aseguró ayer que su Gobierno está "contando los días" para retirarse del organismo.



La Casa blanca informó el lunes, 4 de junio del 2018, de que el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, telefoneó a Moreno, en un momento en el que su Gobierno encabeza una campaña para suspender a Venezuela de la OEA, un objetivo para el que necesita los votos de 24 países miembros.

Añadió que Pence y Moreno hablaron de "oportunidades para revitalizar la relación bilateral entre Estados Unidos y Ecuador" y anunció que el vicepresidente estadounidense visitará Ecuador este mes.



Será la visita de más alto rango de un funcionario estadounidense en el Gobierno de Moreno, después de la que realizó el subsecretario de Estado para Asuntos Políticos, Thomas Shannon, al país en febrero, considerado tercero en el escalafón político.



Sobre la visita, Roldán adelantó que se producirá a finales de mes, que tendrá un día de duración y analizará "los distintos temas de interés tanto para Estados Unidos como Ecuador".



Consideró que el viaje de Pence al país andino es "una muestra importante de cómo Ecuador se está abriendo al mundo".



Y enfatizó que para su país son fundamentales asuntos bilaterales como el comercio exterior, cómo fomentar las exportaciones y reforzar la cooperación migratoria con Washington, teniendo en cuenta que es el país con mayor inmigración ecuatoriana.