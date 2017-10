Cancillería propondrá una terna para el puesto de nuevo embajador ante EE.UU.

La canciller María Fernanda Espinosa propondrá una terna de candidatos al presidente Lenín Moreno, para que escoja al potencial nuevo embajador ante el Gobierno de Estados Unidos. Así lo anunció la mañana de este miércoles, 11 de octubre del 2017, tras confirmar que Alexis Mera, exsecretario Jurídico de la Presidencia, pidió que se retire su postulación.

El Gobierno de Moreno había pedido el beneplácito de Washington, para la candidatura de Mera, el pasado 30 de junio. Sin embargo, tras más de tres meses de silencio administrativo no se había reemplazado la propuesta.



La carta de Mera llegó el martes, 11 de octubre, en la tarde a la Cancillería. Desde entonces, dijo Espinosa, "estamos activamente buscando otras alternativas, otros nombres".



Y adelantó que en las próximas horas, el Gobierno enviará una nueva propuesta a EE.UU., previo a una conversación con el Primer Mandatario, para que de a conocer su decisión. "De momento tenemos un equipo muy competente en la Embajada en Washington" y el Encargado de negocios está liderando la sede, indicó Espinosa.



La Canciller agregó que, en relaciones internacionales, no se deben interpretar las situaciones, como el silencio de Estados Unidos. E insistió en que el reemplazo de la candidatura se debe a la declinación de Mera, que adujo ocupaciones profesionales que le impiden cambiar de país.



Pero el mismo presidente Moreno dijo, la semana pasada, que ya tenía una lista de posibles nombres para reemplazarlo, pero que creía conveniente enviar un comunicado a la Embajada Estadounidense en Quito, para saber definitivamente si se había concedido o no el beneplácito a Mera.