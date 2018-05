La tasa aduanera se seguirá cobrando temporalmente

LEA TAMBIÉN

Ecuador podrá seguir cobrando la tasa de servicio de control aduanero, mientras la Secretaría General de la Comunidad Andina (SGCAN) resuelve el pedido de reconsideración, que solicitó este martes, 8 de mayo del 2018, el Gobierno ecuatoriano.

El pedido busca que el organismo dé marcha atrás a su resolución del 20 de abril último, con la cual calificó como gravamen al cobro de USD 10 centavos sobre las importaciones, y dio plazo de 10 días al país para que retirase la medida.



La Secretaría General admitió este martes a trámite el recurso solicitado por Ecuador, e informó de su decisión a los países miembros del organismo.



Los gobiernos de Colombia y de Perú solicitaron en enero que la CAN iniciara un análisis de la tasa aduanera, pues creen que vulnera el Programa de Liberación del comercio Acuerdo de Cartagena.



Uno de los argumentos que presentó Ecuador a la CAN para que revisara su decisión es que el retiro de la tasa restará al Servicio Nacional de Aduana de Ecuador (Senae) de instrumentos “fundamentales” para el control aduanero.



Específicamente, según el Gobierno, se afectará a la continuidad y calidad de los servicios de operación de importación, lo que generaría “demora” en los procesos y afectaría al uso de nuevas tecnologías, como el sistema Ecuapass.



La CAN señaló que si bien la ejecución de disposición de eliminar la tasa no imposibilita la facultad del Senae para ejercer el control aduanero, sí podría limitar las actividades ya implementadas. Por ello, aceptó el pedido de Ecuador de seguir con el cobro en tanto se resuelve la reconsideración.



El organismo dio a conocer su decisión el mismo día que finalizó el plazo establecido para retirar la medida aduanera.



La CAN tiene un plazo de 30 días para resolver el caso y podrá extenderse 15 días más si la prórroga es necesaria.



De acuerdo con Juan Falconí Morales, especialista en negociaciones comerciales internacionales, lo más probable es que la CAN insista en su decisión de solicitar a Ecuador que elimine la tasa, porque “es violatoria de las normas andinas y de la Organización Mundial de Comercio (OMC)”.



Sin embargo, el recurso de reconsideración no es la última opción que le queda a Ecuador para defender la medida. El Senae ha señalado que, junto con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, evalúa acciones judiciales en el marco del ordenamiento jurídico andino, como el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.



El experto en comercio exterior y negociaciones comerciales Cristian Espinosa explica que, efectivamente, Ecuador puede acudir al Tribunal si la CAN insiste en su decisión de que se retire la tasa.



Sin embargo, si esa instancia falla en contra del país, puede haber consecuencias negativas para Ecuador, como la devolución de lo cobrado a importadores e incluso multas.



Pero más allá del tema administrativo, advierte que insistir en la medida no genera señales de confianza frente a los socios comerciales en momentos en que Ecuador busca ampliar los acuerdos de intercambio.



Espinosa advirtió que a Ecuador le costará defender la medida en instancias internacionales, por ser discrecional, ya que no se aplica a todos los productos por igual.



El cobro se efectúa a partir de una fórmula que contempla variables como el peso de los productos importados y una unidad especial de control.



Desde el 13 de noviembre pasado y el 6 de mayo, el Senae ha recaudado USD 28,1 millones, principalmente por bienes de consumo, por concepto de esta medida.



Para la Cámara de Comercio de Guayaquil, “las pruebas acerca del carácter estrictamente recaudatorio son contundentes, tal y como lo había expuesto la CAN en su resolución inicial” de abril pasado.



El gremio considera contraproducente que se mantenga la resolución aduanera, cuando el país está próximo a firmar un acuerdo comercial con los países nórdicos y planea unirse a la Alianza del Pacífico. “Estas negociaciones pueden verse afectadas si Ecuador continúa infringiendo principios de libre comercio en uno de sus acuerdos de mayor antigüedad”, agregó el gremio en un informe publicado ayer.



De hecho, la tasa aduanera está entre los temas considerados por Estados Unidos, país con el que se busca un acuerdo, como una barrera al comercio, según un informe del Departamento de Comercio de ese país en marzo pasado.



Junto con la Federación de Cámaras de Comercio de Ecuador, la CCG inició un proceso ante la Sala Especializada de los Contencioso Tributario de la Corte Nacional contra la medida del Senae. Está previsto que el fallo se emita el próximo viernes 18 de este mes.



Para Patricio Alarcón, titular de la Cámara de Comercio de Quito, lo que ha hecho Ecuador con su pedido es “comprar tiempo” para sostener una tasa que califican de “ilegal”.



El Senae defendió ayer la medida e insistió en que su objetivo es “fortalecer el control aduanero. Esto permitirá obtener resultados más eficientes para la facilitación del comercio exterior”.



Incluso el ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, ha dejado entrever su desa­cuerdo con la tasa aduanera.



El funcionario afirmó el sábado pasado, a título personal, que “el país debe acatar los dictámenes de organismos internacionales” como los de la CAN, pues “se han suscrito varios convenios importantes para las relaciones comerciales con los socios”.



Cronología

​

13 noviembre 2017

Entra en vigencia la resolución del Servicio Nacional de Aduana de Ecuador con la que se aprobó la tasa. El 30 de ese mes se publicó el anexo con el cálculo.



11 enero 2018

Perú presentó una solicitud de inicio de una investigación ante la CAN para que se califique como gravamen la medida. Colombia hizo su reclamo el día 24.



20 abril 2018

En la Resolución Nº 1999, la Secretaría General de la CAN califica

de gravamen a la medida aduanera y fija un plazo de 10 días hábiles para que se retire.



7 mayo 2018

La Comunidad Andina admite a trámite el recurso de reconsideración interpuesto por el Gobierno de Ecuador para suspender la Resolución Nº 1999.