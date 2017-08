USD 878,3 millones en subsidios al área social

El Gobierno aumentará este año el monto destinado a subsidios para cumplir con el Plan Toda una Vida y otros programas sociales ofrecidos en campaña electoral.

La Pro forma 2017 contempla una asignación de USD 878,3 millones para nueve subsidios de índole social. La cifra representa un aumento del 27% respecto de lo asignado el año pasado (USD 694,3 millones).



El rubro de este año ya contempla los ofrecimientos del Régimen de subir los bonos para familias de extrema pobreza y para el adulto mayor en condición vulnerable, vivienda para hogares en extrema pobreza, entre otros.



Un pilar clave de la política social del nuevo Gobierno es el Plan Toda una Vida, que comprende ocho programas sociales. Algunos ya se venían ejecutando y otros -como Casa para Todos- son nuevos.



En un año económicamente complejo el principal desafío será conseguir el financiamiento para sostener estas ayudas estatales.



La secretaria técnica del Plan Toda Una vida, Irina Cabezas, explicó que el Gobierno priorizará el gasto público para redireccionar los recursos a lo social. Además, el programa principal del Gobierno, Casa para Todos, contará con la inversión de los excedentes de liquidez del Banco Central del Ecuador (BCE).



El Gobierno busca construir 325 000 casas en cuatro años. De esas, 191 000 serán gratuitas para familias de extrema pobreza. Para el resto se planteará un copago por parte de los beneficiarios. Para el arranque de la iniciativa, el BCE entregará USD 500 millones a BanEcuador y al Banco de Desarrollo del Ecuador (Bde).



El Central entregará esos recursos a 20 años plazo y el 0,1% de interés. La decisión fue aprobada por la Junta de Regulación Monetaria y Financiera el pasado 7 de julio.



Cada entidad bancaria pública recibirá USD 250 millones para que, a su vez, entreguen los recursos a las empresas públicas, que son las ejecutoras: Ecuador Estratégico y Casa para todos. Ambas deben invitar a constructores para que participen en la iniciativa.



Y, luego, el Ministerio de Finanzas deberá pagar los recursos a los bancos públicos para que estos, a su vez, devuelvan los dineros al Central.



Aunque no es el mejor momento para la caja fiscal, Cabezas aseguró que el Gobierno pagará de manera puntual lo que le corresponda, pues son créditos baratos y de largo plazo. “El momento que se asume una deuda se asume también una responsabilidad”.



El BDE, en cambio, direccionará y dará financiamiento a los municipios para que doten de servicios básicos a los terrenos donde se levantarán las unidades habitacionales.



Los últimos tres años, el BCE ha sido gran inyector de recursos para el Gobierno central. Los dineros se venían entregando como créditos rápidos.



Pero para Cabezas, la reciente inversión del BCE para Casa para Todos permitirá dinamizar la economía.



“Yo creo que el Banco Central y la Junta Bancaria van a tener muchísimo cuidado para poder garantizar que todos los recursos sean invertidos correctamente”.



A las casas gratuitas solo pueden acceder las personas que viven con menos de USD 2 al día y no están afiliadas a la seguridad social. Las copagadas serán para quienes puedan cancelar entre USD 20 y 100 mensuales.



En el caso de estas últimas viviendas los cobros a los beneficiarios se harán a través de la planilla de energía eléctrica, dijo Rubén Flores, presidente del Directorio de BanEcuador.



Créditos para jóvenes, un nuevo registro social que permita identificar a las familias beneficiarias de un incremento del bono y la lucha contra la desnutrición infantil también están dentro del Plan Toda una Vida, dijo Cabezas.



Pero no son los únicos programas sociales. BanEcuador es clave en el programa “Banco del Pueblo”, una línea de crédito enfocada en créditos para sectores urbano-populares: vendedores ambulantes, artesanos, joven, entre otros.



Los interesados en este financiamiento no necesitan garantía real (hipoteca, bienes), pero deben presentar un plan de negocio. Se financiará hasta USD 15 000. Para garantizar el pago, además, se hará un seguimiento al emprendedor.



BanEcuador debe ampliar su objeto como banco para atender estas nuevas líneas. Antes se enfocaba en el sector agrícola rural. El cambio se hará vía Decreto Ejecutivo.



En contexto

​

Uno de los ejes de campaña del presidente Lenín Moreno fue el impulso de la inversión social, con programas destinados a familias de escasos recursos. En medio de una situación fiscal compleja, el financiamiento de esta política es el principal desafío.