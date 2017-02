En Ecuador rige silencio electoral para meditar el voto 

El jueves 16 de febrero del 2017 fue el último día en que los candidatos podían hacer proselitismo. Cerraron sus campañas con espectáculos artísticos, caravanas y caminatas con sus simpatizantes.

Ahora, con el silencio electoral en vigencia, a los ecuatorianos les quedan dos días para meditar su voto.Si bien la posesión presidencial y el cambio de mando serán el 24 de mayo próximo, existe la posibilidad de conocer ese día quién dirigirá a la Nación los próximos cuatro años.



Todo dependerá de si el resultado de los comicios se define en una sola vuelta. De lo contrario, el resultado definitivo se conocerá el 2 de abril, cuando está previsto, según el calendario electoral, que se haga una eventual segunda vuelta.



Los nuevos asambleístas sesionarán por primera vez el 10 de mayo, para definir quién dirigirá la Función Legislativa durante los primeros dos años de gestión. Y quien resulte electo como su nuevo Presidente será el encargado de tomar juramento al próximo Mandatario, 10 días después.



En las urnas se juega el destino de la política nacional y las alternativas se dividen en dos grandes grupos: los que están a favor de continuar con el modelo de los últimos 10 años y los que quieren un cambio en el rumbo.



Aunque la Función Ejecutiva estará liderada por el representante de un solo partido, la Legislativa contará con miembros de varias tiendas políticas, quienes dependiendo del número de curules que obtengan tendrán la posibilidad de aprobar proyectos de ley.



Frente a la baja posibilidad de que ningún partido o movimiento obtenga una mayoría, el escenario en el que las alianzas legislativas y las negociaciones retornen a la Asamblea Nacional es probable.

Para estos comicios solo dos organizaciones políticas conformaron una alianza para la lista de legisladores nacionales. Las demás, aunque impulsen un mismo candidato presidencial o no apoyen a ninguno, optaron por llevar listas propias en las otras dignidades.



Tras 45 días de campaña, el silencio electoral arrancó hoy a las 00:00 y durará hasta las 17:00 del domingo. Por lo tanto ya no se puede difundir ningún tipo de mensaje proselitista, así como están prohibidos los mítines políticos.



Por eso ayer se concretaron los múltiples actos en localidades como Babahoyo, Urdaneta y Ventanas, en Los Ríos; Durán, Milagro, Daule, Santa Lucía, Palestina, Balzar y El Empalme, en Guayas; y Latacunga, en Cotopaxi.



Quito también centró la atención por los últimos actos donde los protagonistas fueron los candidatos de diferentes listas.



Los líderes políticos de las organizaciones buscaron dar un último espaldarazo no a solo a su candidatura, sino también a la de sus posibles legisladores. Saben que de eso dependerá la gobernabilidad durante el próximo período.



El objetivo fue recorrer la mayor cantidad de kilómetros posibles. Por eso trazaron recorridos largos en los cantones que eligieron para intentar captar más apoyo en las urnas. Muchos de ellos, de los más grandes y reñidos del país.



Hubo caravanas que incluso duraron cinco horas y cerraron con concentraciones para dirigirse a sus simpatizantes por última vez. Se resaltaron las principales propuestas de sus planes de gobierno.

Entre conciertos de música popular y discursos, resaltando los puntos claves de sus propuestas y las críticas a sus contrincantes, los postulantes agotaron anoche sus estrategias para conquistar a los 12,8 millones de ecuatorianos habilitados para sufragar.

Los preparativos del CNE



El jueves, el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Juan Pablo Pozo, estuvo en el Puerto Principal.



Allí mantuvo una reunión con el personal técnico del Instituto Oceanográfico de la Armada (Inocar).



Luego de la reunión, el capitán Edwin Pinto presentó una explicación técnica de las condiciones meteorológicas que se prevén en la región Costa para este fin de semana.



Además, el CNE trabajó en la instalación y pruebas necesarias para dejar lista la conectividad de los 1 800 recintos de transmisión y publicación de actas (RTPA) hacia los 25 Centros de Procesamiento de Resultados (CPR). La información será compilada y luego enviada a la base de datos nacional ubicada en Quito.



El centro de mando del CNE, en el hotel Marriott, también en la capital, desde donde se difundirán los resultados electorales, se instalará a partir del viernes 17 de febrero. Ya que en los días previos, el salón fue utilizado para otros eventos del proceso, como la acreditación y capacitación de los observadores.