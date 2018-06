Ecuador acató sentencia de la CAN y el Senae derogó la tasa aduanera

LEA TAMBIÉN

El ministro de Comercio Exterior e Inversiones, Pablo Campana, anunció en la mañana de este jueves, 7 de junio del 2018, que la tasa de servicio de control aduanero sería desmantelada, en cumplimiento de la Resolución N° 2007 de la Comunidad Andina (CAN).

Horas más tarde, el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) mediante resolución derogó la tasa vigente desde 8 de noviembre de 2017, así como todas las disposiciones concernientes a este cobro que se han venido aplicando.



La CAN emitió un fallo definitivo en el que levanta la medida cautelar que permitía al gobierno continuar con el cobro de la tasa de USD 0,10 sobre las importaciones.



“Ecuador tiene una imagen que cuidar y vamos a cumplir las disposiciones de este organismo. Esto se veía venir. Ya había una posición visible y el presidente (Lenín) Moreno dispuso que la levantemos”, dijo Campana. Y reconoció que aunque la medida fue creada para combatir el contrabando, “siempre ocasionó un incremento de costos en las importaciones”.



La decisión de devolver el dinero recaudado está en manos de Finanzas y Aduanas.



Aunque hay una tercera instancia a la que Ecuador pudo acudir, Campana explicó que esa decisión le compete a Cancillería y Aduana. “Si bien podemos interponer un recurso ante el Tribunal de Justicia de la CAN con sede en Quito, eso tomaría uno o dos años, y eso no quita el hecho de que debemos levantar la tasa”.



En su Resolución N°2007, el ente andino ratificó como gravamen la medida aduanera, tal como sentenció el 20 de abril.



En el fallo, emitido el 6 de junio, declaró infundado el recurso de reconsideración presentado por Ecuador en mayo.



Asimismo, que la decisión se debía comunicarse inmediatamente a los países.



En el análisis que realizó en primera instancia, la CAN se basó en cuatro argumentos para catalogar como gravamen la medida aduanera. Los tres primeros tenían que ver con la definición de tasa, que está contenida en acuerdos internacionales; mientras que la cuarta se orientó a la compleja metodología implementada por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) para el cálculo del valor a pagar.



Este proceso inició en enero, luego de los reclamos de los gobiernos de Colombia y Perú.



Desde su entrada en vigencia, el 13 de noviembre del año pasado, hasta el 6 de mayo, la tasa generó USD 28,1 millones. La meta que la institución se fijó fue de obtener USD 120 millones durante el año.



Para Pablo Arosemena, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil CCG), la decisión de la CAN favorecerá la actividad comercial y la generación de empleo en el país.



Recordó que la medida podía poner en riesgo los acuerdos comerciales que ha firmado el país con destinos como la Unión Europea y un futuro acuerdo con Estados Unidos.



El gremio interpuso el 2 de febrero una demanda en contra de la tasa. Sin embargo, la Corte Nacional emitió un fallo que reiteró su legitimidad.



Arosemena espera que la medidano sea sustituida por algún arancel o impuesto, pues el afectado sería el consumidor final. Reiteró la disposición del sector comercial a trabajar junto con el Senae en la lucha contra el contrabando.