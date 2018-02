Ecuador dice que no pierde la esperanza de encontrar salida en caso Assange

La canciller María Fernanda Espinosa dijo este lunes, 26 de febrero del 2018, que lo último que se puede perder es la esperanza de hallar una solución que proteja tanto los derechos del fundador de Wikileaks Julián Assange, y brinde a la vez "una salida" a la situación de asilo en la Embajada de Ecuador en Londres.

"Seguimos explorando algunas vías. Pensamos que el aspecto positivo de esto es que tenemos un canal de diálogo con el Gobierno británico y seguiremos manteniendo este diálogo para encontrar una solución acordada y común", dijo Espinosa en una rueda de prensa en los márgenes de la trigésima séptima sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.



"No es una tarea fácil, pero lo último que podemos hacer es perder nuestras esperanzas de que podamos encontrar una solución que proteja los derechos de Julián Assange y que nos permita tener una salida a esta situación de larga duración", señaló Espinosa.



"Lo que hemos dicho es que el Ecuador es un país de los derechos humanos. Mientras corra peligro la vida y la integridad de Julián Assange, Ecuador continuará dándole la protección que requiere", indicó Espinosa en declaraciones a Efe.



Asilado en la Embajada de la nación andina en Londres desde 2012, el fundador de Wikileaks fue nacionalizado ecuatoriano en diciembre pasado, lo que hubiese facilitado su eventual salida de la legación con un pasaporte diplomático que eludiera la jurisdicción británica.



La semana pasada la canciller dijo en Quito que una propuesta planteada por su país para mediar en la búsqueda de una solución definitiva al caso de Julián Assange, no prosperó, porque "se necesitan dos partes" y Reino Unido no está dispuesto.