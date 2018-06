Ecuador no está en Rusia, pero su hinchada vive el fenómeno mundialista

LEA TAMBIÉN

A las puertas del arranque del Mundial de Fútbol Rusia 2018, en Ecuador las tiendas, bares y restaurantes ajustan sus promociones para atraer a los aficionados a primera hora de la mañana y ofrecerles, de plato fuerte, el mayor acontecimiento deportivo del año.

Ecuador no está en Rusia, pero su hinchada no escapa al huracán mundialista, que ya se siente en las calles, mientras que en varios parques de Quito se observa a hinchas jugando con una pelota y vistiendo camisetas de los equipos mundialistas.



Las que se pueden encontrar desde USD 5, las más cotizadas de Neymar y Messi; desayunos con papas y bife, a lo gaucho y hasta una "caipirinha" para los más exigentes, se ofrecen en algunos sitios, acompañados con pantallas de televisión gigantes y la promesa de revivir la algarabía de las gradas.



"Para los partidos que son en la mañana decidimos hacer un menú especial con desayunos, vamos a abrir desde las 7 u 8 de la mañana", dijo a Efe Carla Ortíz, administradora de un bar que ya cuelga en su barra banderas del Mundial de Rusia 2018.



De forma regular "nosotros no ofrecemos desayunos porque, normalmente, nuestro horario de apertura es desde el mediodía, pero los vamos a ofrecer en esta ocasión" desde muy temprano, agregó Ortíz, que espera que el fútbol atraiga a los aficionados.

Ella lamenta que Ecuador no esté en esta ocasión, pero cree que el fútbol es una pasión de todos. "En nuestro país tenemos mucha gente de países de Latinoamérica que creo que sí van a asistir a ver los encuentros en la mañana", agregó.



Pero no sólo bares, las tiendas deportivas en los centros comerciales también muestran ofertas y lucen en sus vitrinas las camisetas de equipos, especialmente sudamericanos como Argentina, Brasil, Colombia, Perú y Uruguay.



Las ofertas han inundado la ciudad. Daniel Yaucán, un joven que vende remeras en el Centro Histórico de Quito, asegura que los niños son los que mayor afición demuestran.



"Ellos piden de Argentina y Brasil", dice mientras coloca en una pequeña vitrina las albicelestes y auriverdes, y agrega que en esta época tiene una promoción: "La camisa de Brasil a cinco dólares todas las tallas".



Yuncán tiene su local de camisas desde hace 12 años y recuerda con nostalgia cada mundial de la selección ecuatoriana. "En Japón-Corea 2002, no había camiseta tricolor que dure".



Ahora afirma que "serán los seleccionados sudamericanos los que nos representen y, por eso, queremos ver en el Mundial al 10 de Brasil, con Neymar, y en Argentina el 10 con Messi", agregó.



Valeria Lovato, otra vendedora de camisetas mundialistas, comentó que las que más salen en su local son las de Brasil, Argentina y Alemania.

Ella dice que las ventas han bajado ahora que la tricolor no está, pues "hace cuatro años las camisetas de Ecuador se nos acababan muy pronto; en el taller teníamos las máquinas al cien por ciento, este año lo que es Ecuador no se vende para nada, pero de los otros países sí se está moviendo la venta".



"Las camisetas están a cinco dólares, de muy buena calidad y económicas", dice Lovato a las personas que llegan a su local.



"Aquí ponemos todos los partidos. La gente, mientras compra, puede pasar a ver los partidos", indica Lovato y agrega que promocionarse en redes sociales le ha servido al local para atraer clientela.



Ella comenta que son los padres los que compran las camisetas de su equipo favorito para toda la familia: "Aquí pueden encontrar camisas de todos los países, hay más de doscientos modelos de los que pueden escoger".



Los aficionados ya hacen sus apuestas para los que pasen a la fase final, pero siempre viene bien la mano de un experto.



"Este Mundial va a ser más parejo que los otros, hay selecciones que siempre son favoritas como Brasil, Alemania, Argentina, que siempre van a estar entre los ocho finalistas, pero también está Bélgica, España y los países africanos que son muy fuertes", dijo a Efe Edgardo Bauza, el extécnico de Argentina que visita Ecuador, donde dirigió a Liga de Quito.



"Cuando se juega un Mundial hay partidos que son muy lindos para verlos; más allá de quienes juegan, uno puede ver la parte táctica, cómo se defienden, cómo atacan... Siempre hay cosas que sacar" a limpio,