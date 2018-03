Ecuador revierte 2 000 concesiones mineras

Lenín Moreno informó, el 28 de febrero del 2018, que el Estado revirtió 2 000 concesiones mineras. El Mandatario además sostuvo que la explotación de recursos deja una centenar de ríos “severamente” contaminados en el país.

“Han sido revertidas al Estado, anuladas, 2 000 concesiones mineras”, dijo Moreno desde la amazónica provincia de Morona Santiago (sureste), donde presentó el programa “Reverdecer Ecuador” para la conservación ambiental y reforestación.



Moreno no precisó cuáles son las empresas a las que se les retiró el permiso de explotación durante su Gobierno, que se inició en mayo del 2017.



“Con la presencia de ustedes dije ni una sola (concesión) más”, señaló Moreno al recordar que debió pedir la renuncia del exministro de Minería, Javier Córdova, por haber continuado con la entrega de permisos.



“Llegaron a mis oídos que se había hecho alguna concesión que estaba pendiente en el trámite y el ministro no me había comunicado. Tuve que, lastimosamente, decirle al señor ministro que mi promesa debe ser cumplida y tuvo que irse a su casa”, relató Moreno.



Córdova renunció días antes del referendo del 4 de febrero, en el que los ecuatorianos aprobaron, entre otras propuestas, prohibir la minería metálica en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos.



Moreno apuntó que es necesario “detener estos daños causados por la ambición humana”.

“Ecuador es uno de los 10 países más biodiversos del planeta, pero lamentablemente tenemos problemas ambientales que debemos resolver de forma urgente. En Ecuador, al menos cien ríos están severamente contaminados. La deforestación anual llega a casi 100.000 hectáreas”, manifestó.



Ecuador se abrió a la minería a gran escala en 2012 durante el gobierno del expresidente Rafael Correa, y puso en marcha cinco proyectos que operan en la andina provincia de Azuay y las amazónicas de Zamora Chinchipe y de Morona Santiago.



Los proyectos Mirador (cuprífero, de la china Ecuacorriente) , Río Blanco (aurífero, de la china Junefield) y Fruta del Norte (aurífero, de la canadiense Lundin Gold) tienen previsto empezar a producir entre 2018 y 2020.



En tanto que Loma Larga (aurífero, de la canadiense INV Minerals) y San Carlos Panantza (cuprífero, de China Explorcobres) están en fase de exploración.



En la última etapa de su gobierno, Correa abrió un proceso de subasta de concesiones de mediana y gran minería, ante la caída de los precios del petróleo.