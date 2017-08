El 73% de la red vial estatal está en buen estado para el feriado de tres días

El operativo de seguridad para el feriado ya está listo. Desde este jueves 10 de agosto, las autoridades pusieron en marcha la campaña Ecuador Destino Seguro, que será ejecutado por miembros de los ministerios de Turismo, del Interior, Salud, Transporte, por el ECU 911 y la Policía Nacional, con el objetivo de atender cualquier emergencia que se genere durante los días de asueto por el Primer Grito de Independencia (del 11 al 13 de agosto del 2017).

Según el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, cerca del 73% de la red vial estatal está en buen estado para circular en el feriado. En los 685,15 km que están en mal estado se pidió conducir con precaución.



Revise su vehículo antes de viajar

​

A más de tener en cuenta esta recomendación de las autoridades, Juan Pablo Rodríguez, Jefe de Producto de Casabaca, señaló varios puntos que se debe tomar en cuenta al momento de emprender un viaje en auto durante este feriado.



Consejos para el conductor: La persona que conducirá el vehículo tiene una gran responsabilidad, por lo que es importante que cumpla ciertas recomendaciones:



- Descansar correctamente la noche anterior al viaje.

- En caso de que se use lentes, estos deben estar en buenas condiciones para tener una correcta visibilidad.

- Hacer pequeñas paradas, mínimo cada 2 horas, para descansar los músculos y evitar dormirse al volante.

- Omitir el uso del teléfono celular durante la conducción. Lo más aconsejable es que el acompañante sea quien opere los dispositivos de navegación, música o telefonía.

- Respetar los límites de velocidad establecidos para cada tipo de vía.

- Mantener una velocidad constante, para evitar aceleraciones y frenadas bruscas. Además, el tipo de velocidad debe estar acorde a las condiciones climáticas.



Revisión mecánica: El correcto funcionamiento del auto es otro aspecto importante. Antes de viajar se deben revisar todos los sistemas básicos del automotor:



- Verificar que todos los niveles de fluidos (aceite de motor, agua o refrigerante, agua de las plumas) estén correctamente llenos hasta el indicador que se muestra en cada contenedor.

- Revisar el correcto estado del motor, inspeccionando que el tubo de escape no libere humo azul.

- Comprobar que los discos, zapatas y fluidos cumplan con un correcto funcionamiento.

- Verificar que la dirección no presente desgaste.

- Constatar que todas las luces, espejos y plumas estén óptimas condiciones.

- Estado de los neumáticos: revisión del desgaste del labrado, presión de inflado y ajuste de las tuercas.



Llevar kit de emergencia: Es importante llevar las herramientas principales en caso de tener algún problema mecánico o emergencia en el camino, entre ellas: llanta de emergencia, gata hidráulica, llave de ruedas, triángulos de seguridad, linterna, guantes de protección, botiquín con insumos y medicinas básicas y extintor.



Notificar a terceros sobre el viaje: Es importante que se notifique a un familiar o una persona de confianza sobre el viaje y que se comente constantemente sobre las novedades durante el trayecto.



Investigar la ruta previamente: Antes de salir de viaje se debe investigar la situación de las vías y los puntos clave de la ruta seleccionada como por ejemplo, ubicación de gasolineras, restaurantes, estaciones de policías, peajes, entre otros aspectos.



Durante este feriado se activará un contingente de 3 074 personas que se desplegarán a 16 centros de atención para atender a la ciudadanía. Además, estarán habilitadas 4 000 cámaras de seguridad en todo el país; 100 de aquellas están en el perfil costanero. Cerca de 36 600 policías serán distribuidos en los sitios de mayor concurrencia y 1 400 efectivos para dar seguridad vial para brindar seguridad a los turistas.