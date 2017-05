Ecuador no acepta 19 observaciones de la ONU sobre Derechos Humanos

Según el reporte del Grupo de Trabajo para el Examen Perió­dico Universal de Derechos Humanos (EPU) de la ONU, Ecuador aceptó dos recomendaciones hechas por los Estados.

Otras 158 observaciones están ya implementándose, según el Gobierno ecuatoriano; y cuatro serán analizadas y se responderá al Consejo de Derechos Humanos hasta septiembre.



Pero hay otras 19 que fueron examinadas y no se aceptaron por diferentes motivos, según el documento borrador difundido ayer, 5 de mayo de 2017.



Los principales están relacionados con las sanciones a personas que abortan, el fortalecimiento de la independencia de la justicia, la libertad de expresión y la operaciones de inteligencia.



Otra sugerencia que no se tomó en cuenta fue eliminar la política pública que otorga documentos de identidad distintos a las personas transgénero y cisgénero (no trans), sugerido por Israel. Derogar leyes que designan al esposo como administrador de los bienes maritales, de Islandia y Portugal.



También la sugerencia de los Países Bajos, sobre desarrollar un plan nacional de acción en negocios y derechos humanos, para dar especial atención a los ­defensores de derechos humanos, fue rechazada.



Según el Gobierno, Ecuador ya tiene leyes y políticas públicas que garantizan la protección y promoción en esa área.

Las dos recomendaciones que Ecuador aceptó fueron la de continuar implementando el Plan del Buen Vivir, hecha por Nicaragua, y la de acelerar la ratificación del Tratado de Marrakech a favor de las personas no videntes, hecho por Panamá.



Entre las 158 que según el Gobierno ya están implementándose destacan: alinear la legislación al Convenio Internacional de Derechos Civiles y Políticos y asegurar los derechos de las poblaciones vulnerables, mujeres, niños, ancianos, personas con discapacidad.



También consta fortalecer la igualdad de género; garantizar la no discriminación y derechos de la comunidad Glbti; proteger los derechos de la naturaleza. Al igual que asegurar el entrenamiento en la aplicación de la ley y de la fuerza pública en relación con los derechos humanos e investigar todos los casos de uso excesivo de la fuerza.



Durante la sesión de ayer de aprobación del informe, en Ginebra, los representantes del Ecuador expresaron que es de fundamental importancia asegurar que este mecanismo mantenga su carácter “constructivo, objetivo y no politizado”.



Y señalaron que una de las formas de hacerlo es asegurando que las recomendaciones que realicen los Estados sean coherentes con las propias realidades internas y las buenas prácticas, ya que “solo así el EPU mantendrá su credibilidad”.



Cuatro temas sensibles

Ecuador consideró que los pedidos de descriminalizar el aborto, en especial en casos de violación, incesto y daño severo del feto -pedidos por Noruega, Islandia y Eslovenia- se basan en información incorrecta. Por eso no acogerá la sugerencia.



La recomendación de Liech­tenstein, sobre permitir el monitoreo de todas las operaciones de las agencias de inteligencia por un ente independiente, fue rechazada. El argumento fue que hay una ley local que regula la seguridad nacional.



No se aceptó la recomendación de reformar las leyes y prácticas para fortalecer la independencia judicial aclarar la figura del error inexcusable contra jueces, hecha por seis países. Según el Régimen las leyes cumplen con estándares internacionales.



Para Ecuador hay normas locales por la libertad de expresión, de opinión y de prensa, así como la de asociación y protesta social. Por tanto no es necesario reformar o eliminar las leyes y políticas públicas, que fue la recomendación hecha.