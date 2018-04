Ecuador se abre a nuevos mercados en Emiratos Árabes y Medio Oriente

LEA TAMBIÉN

Una delegación de Ecuador culminó este martes, 24 de abril del 2018, una gira comercial de tres días por Emiratos Árabes Unidos (EAU). En esta mantuvieron contactos con entidades privadas y públicas con el objetivo de abrirse a nuevos mercados en Medio Oriente.

El director ejecutivo del Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones del país (ProEcuador), Roberto Intriago, declaró que el balance de la misión fue "muy positivo", ya que "los empresarios que han participado en esta gira están muy contentos por los contactos realizados con entidades privadas y públicas de Dubái y Abu Dabi".



Destacó que se han dado a conocer no sólo productos tradicionalmente exportados por Ecuador, como el banano y las flores, sino nuevas apuestas como el cacao, el chocolate, las tecnologías y los servicios, con "un gran potencial en Dubái y EAU".



Dijo además que "los buenos contactos generados van a permitir que el aumento de dos dígitos que hemos tenido en el año 2017 se vea reflejado en 2018 y volvamos a tener ese mismo efecto".



La delegación ecuatoriana se reunió hoy con el presidente de la Cámara de Comercio de Dubái, Hamad Buamim, en quien han encontrado una "apertura total", añadió Intriago.

Buamim, por su parte, manifestó a los integrantes de la delegación que los responsables de la institución son conocedores del esfuerzo que está haciendo Ecuador por situarse en el mercado de Emiratos Árabes.



Por otro lado, el presidente ejecutivo de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor), Daniel Legarda, recordó durante el encuentro que su país tiene dos mercados tradicionales que "no puede desatender", EE.UU. y la Unión Europea, pero eso "no quiere decir que no se hagan esfuerzos para poder diversificar sus envíos a otros destinos como Medio Oriente".



En esta gira, organizada por el ProEcuador con el apoyo de la Fedexpor, han participado representantes de 17 empresas de diferentes sectores.



Tras completar esta primera etapa de tres días de visitas y reuniones en Abu Dabi y Dubái, la delegación ecuatoriana se trasladará a Catar, donde a partir de mañana desarrollará dos jornadas más de trabajo de cara a la búsqueda de nuevos mercados.



En el 2017 el crecimiento de las exportaciones de Ecuador a EAU con respecto al ejercicio anterior fue de un 29% y alcanzó un valor total de USD 41 millones.