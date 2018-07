Cuatro ministerios pondrán en marcha plan para prevenir los embarazos en niñas y adolescentes

LEA TAMBIÉN

¿Alguna vez les han hablado sobre sexualidad? Fue la pregunta que varias ministras hicieron a un grupo de estudiantes que se reunió en el Colegio Dolores Sucre de Guayaquil, este 20 de julio. Ahí se presentó la política intersectorial de prevención del embarazo en niñas y adolescentes 2018-2025.

Esta propuesta engrana esfuerzos desde los ministerios de Educación, Salud, Justicia e Inclusión Económica y Social. Está basada en las estadísticas que ubican a Ecuador como el tercer país de la región con elevadas tasas de embarazo en niñas y adolescentes. En el 2016, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 80 de cada 1 000 nacidos vivos fueron hijos de madres de 15 a 19 años.



Pero hay más. Algunos datos presentados esta mañana demuestran que 142 adolescentes de entre 15 y 19 años se convierten en madres cada día. Y seis menores de 14 años también son madres cada día, en gran parte debido a violaciones.



La ministra de Justicia, Rosana Alvarado, aclaró que estos casos tienen que ser denunciados. “Es un delito, son niñas que han sido violadas. Si tienen menos de 14 años es imposible que se haya consentido en algo tan intenso como es una relación sexual”.



Entre los objetivos de la nueva política, la ministra de Salud, Verónica Espinosa, explicó que se busca dar información y educación a los adolescentes en relación a los derechos sexuales y reproductivos, y que accedan a servicios de salud.



“Además, que puedan tomar decisiones libres y responsables, que sus familias también puedan ayudarles y darles esas herramientas para que algún día puedan escoger, realmente, qué quieren en nuestro futuro”.



La ministra indicó que se están aproximando a la comunidad educativa para establecer un modelo de acceso a información. También recordó que está habilitada la línea 171 opción 2 para que puedan recibir datos sobre métodos de planificación familiar.



El abordaje de esta problemática no es nuevo. En años anteriores se aplicó la Estrategia Nacional Intersectorial de Planificación Familiar o Enipla. También se ejecutó el Plan Familia, ambos con posturas opuestas.



Espinosa considera que no fueron del todo negativos, que dieron resultados y que ahora se buscó elementos de ambos, más propuestas internacionales que han dado resultados en otros países.



La subsecretaria de Inclusión Educativa, María Fernanda Porras, explicó que entregarán información basada en evidencia. Y que se apoyarán en la construcción de proyectos de vida. “Educarse es tener más herramientas para tomar mejores decisiones”. Además se refirió al riesgo que representa el embarazo adolescente no solo para la salud, sino también en cuento a la deserción escolar.



Desde el Ministerio de Inclusión Económica y Social, la ministra Berenice Cordero señaló que es necesario trabajar en nuevas prácticas familiares y culturales, que diluyan la naturalización de la violencia.



Esto motivado por un estudio realizado en el 2016 en la Sierra centro del país que refleja el impacto de la violencia. Según ese estudio, el 73% de las madres reconoció que sus hijos no tienen suficiente conocimiento sobre qué es la violencia sexual. El 85% cree que no podrán evitar ser víctimas de la violencia.