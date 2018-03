Ecuador planea incrementar sus 200 millas con estudio sobre fondo marino

El Gobierno de Ecuador planea incrementar sus 200 millas náuticas, de zona marítima exclusiva, con un estudio que pretende demostrar que ese fondo marino es una continuidad de su territorio continental, se informó este viernes 9 de marzo del 2018 en un comunicado.

Así lo señaló hoy el viceministro de Defensa, Felipe Vega de la Cuadra, quien aseguró en declaraciones reproducidas por su despacho que el estudio se efectuará a través de una embarcación que medirá el relieve del fondo marino.



Según Vega de la Cuadra, Ecuador pretende demostrar que desde las islas Galápagos, situadas a unos mil kilómetros al oeste de las costas continentales del país, existe una extensión de su territorio continental que se conecta con la cordillera submarina de Carnegie, pasa por la de Cocos y la de Colón.



"El hecho de que nosotros demostremos que tenemos esa extensión submarina, nos da derecho a reclamar soberanía sobre el fondo del mar desde la milla 200 hasta la 350. Para ello debemos hacer un levantamiento de la geodata submarina de 345 000 kilómetros cuadrados", puntualizó el viceministro.



Añadió que por medio de esta tarea, su país obtendrá recursos minerales del fondo marino no comparables con los que existen en la corteza terrestre, como sulfatos polimetálicos, nódulos de manganeso, entre otros, utilizados por la industria.



"Esto representa un reto que se debe hacer", manifestó Vega de la Cuadra, pues dijo que, de no hacerlo, seguramente aparecerán empresas trasnacionales que intentarán apropiarse de esos recursos "al no tener quién los reclame".



Recordó que el presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, a inicio de este año, emitió un decreto para crear el Comité para el Establecimiento de los Límites de la Plataforma Continental, con el objetivo de llevar adelante el estudio sobre el fondo marino.



Esa entidad está integrada por delegados de la Cancillería, el Ministerio de Defensa, la Armada y la Secretaría de Planificación y Desarrollo (Senplades).



Su tarea, explicó Vega de la Cuadra, es coordinar los esfuerzos necesarios para que en el año 2022 se presente ante Naciones Unidas el derecho sobre 150 millas de fondo submarino, lo que convertiría a Ecuador en una de las de mayor territorio en América Latina.



El viceministro precisó que esta es una vieja aspiración del país, acogida por Naciones Unidas y la Convención del Mar (Convemar).