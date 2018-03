Ecuador expondrá su catálogo de negocios a inversionistas de 11 países

El Gobierno de Ecuador expondrá su catálogo de negocios de los sectores industrial, minero y energético a inversionistas de once países del mundo que visitarán el país la próxima semana, informó este viernes 23 de marzo del 2018 el ministro de Comercio, Pablo Campana.

Delegados de unas 36 empresas llegarán al país para participar en un "showroom" o exposición de negocios que se desarrollará entre el miércoles 28 y jueves 29 de marzo de la próxima semana, explicó Campana en una rueda de prensa.



"Que vengan de once países 36 empresas es importante", pero que de entre ellas sean nueve los "bancos y fondos financieros que buscan invertir en el Ecuador, es algo que no lo veíamos" hace mucho, añadió.



El Ministro recordó que en el pasado los inversores miraban con interés al país en torno a sus bonos o papeles de deuda, pero dijo que ahora ellos nos ven como "un país de oportunidades" para depositar sus capitales.



La exposición del catálogo de inversiones supone abrir información a los interesados, con el objetivo de "empezar procesos licitatorios" y que, en "un máximo de cuatro meses, podamos adjudicar proyectos de inversión", explicó el ministro.



Este tipo de inversiones son importantes -añadió- porque supone el ingreso de divisas, "no de endeudamiento, para que el país continúe con su desarrollo en sectores estratégicos y genere nuevos empleos".



Para Campana, esto beneficiará a "las grandes empresas, a las medianas y a las pequeñas, porque genera encadenamientos productivos".



El pasado 19 de febrero, el ministro Campana dijo a que su país atraería en los próximos cinco años más de USD 15 000 millones en inversión privada directa, destinada principalmente a robustecer nuevos motores de desarrollo.



"En 2018 vamos a superar con creces lo que se hizo en 2017 y este año, sin duda, vamos a firmar y comprometer adjudicaciones y concesiones que pasarán los 3 000 millones anuales durante los próximos cinco años", afirmó en ese entonces el Ministro.