Grupos inscritos para la campaña de la consulta ya apoyaron el sí en 2011

Al menos ocho de las 11 organizaciones sociales inscritas hasta este viernes 15 de diciembre en la tarde para la campaña de la consulta y el referendo tienen experiencia en procesos similares, que se hicieron en el anterior Régimen.

Cinco habían respaldado el sí en anteriores consultas promocionadas por el expresidente Rafael Correa.



La Corporación Internacional de Derechos Ciudadanos, Veedurías y Mediación (Cidecive) estuvo a favor del sí en la consulta del 2011, cuando se impulsaron cambios en el sistema judicial, la seguridad, el medioambiente, la banca, entre otros.



Para el director ejecutivo de la Cidecive, Carlos Coloma, era necesario reformar a la justicia que había sido criticada, hace 10 años, por varios sectores, sobre todo por el oficialismo.



Sin embargo, un mes después del triunfo del sí en las preguntas relacionadas con los cambios en justicia, se arrepintió. A su criterio hubo un engaño para respaldar el proceso electoral.



Espera que la situación no se repita en la consulta de este Gobierno que se realizará el 4 de febrero del próximo año.



Para él, la inscripción de su organización busca “encauzar los reclamos justos de la ciudadanía” y de organizaciones que no lograron recibir la acreditación del Consejo Nacional Electoral.



Coloma, que fue en comicios pasados candidato para ser concejal por el Prian y asambleísta por Adelante Ecuatoriano Adelante, aclaró que renunció hace tres meses a su militancia,

para enfrentar este proceso como ciudadano.



Otra organización política que apoyó el sí en el 2011 fue la Confederación de Trabajadores del Ecuador (CTE). Según su presidente, Édgar Sarango, el Gobierno la tergiversó para imponer una agenda. Este año, se han inscrito para pedir el apoyo al sí a todas las preguntas.



Con él coincide el representante de Pueblo Montubio, Luis Alvarado. A su criterio, el Gobierno anterior traicionó el mandato popular en el 2011.



También hará campaña para favorecer la tesis del actual Régimen. Este respaldo tendrá exigencias. Por ejemplo, buscará que en el Consejo de participación ciudadana transitorio, que se conformaría si gana la consulta, esté un representante de los campesinos y montuvios.



Este colectivo se reunirá este lunes en Guayaquil, para delinear la estrategia de campaña.



La Fenocin, que también respaldó la consulta del 2011, votará por el sí el próximo año. El titular de la organización, Santos Villamar, adelantó que hay compromisos que el Gobierno debe cumplir tras las elecciones. Entre ellos están la reactivación del campo, el refinanciamiento de la deuda con los campesinos y la implementación de la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina.



Otra de las organizaciones que apoyó las tesis del anterior Régimen fue la Federación Única Nacional de Afiliados al Seguro Social Campesino (Feu­nassc). El gremio también votará por el sí, en el 2018, tal como lo hizo en el 2011, según su titular Delfín Vuelva.



Aparte de las cinco organizaciones, se inscribieron la Confederación de Organizaciones Sindicales Libres, la Unión General de Trabajadores del Ecuador y la Ecuarunari, que en las consultas anteriores votaron no, pero ahora respaldarán el sí. Creen que es un paso necesario para recuperar la institucionalidad en el país.



Otras organizaciones debutarán en la campaña por la consulta del 2018. Por ejemplo, la Corporación de Escuelas de Formación y Capacitación de Conductores Profesionales y Sindicatos de Choferes Profesionales y la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas.



El CNE también dio el aval a la Confederación de Trabajadores y Organizaciones de la Seguridad Social.