Control a la importación y baja oferta exportadora

Las restricciones a las importaciones y la poca apertura para desarrollar nuevos mercados caracterizaron la política comercial del Gobierno durante los últimos 10 años.

La ideología marco el manejo de este sector de la economía. Los primeros planes nacionales del Buen Vivir (PNBV) incluyeron dos premisas: “bloquear” la negociación de acuerdos al estilo de los Tratados de Libre Comercio y fortalecer la defensa nacional en litigios con firmas internacionales para evitar fuertes impactos en el presupuesto a causa de esas sentencias.



En sus inicios, el Gobierno usó el discurso de no al “bobo aperturismo”, pero más adelante, después de superar las pugnas dentro de su propio Gabinete, asumió una actitud más pragmática y firmó el acuerdo comercial con la Unión Europea (UE), que entró en vigencia este año.



Después de una lenta negociación de nueve años, no fue sino en los últimos ocho meses del 2016 cuando a través de las gestiones del ministro de Comercio Exterior, Juan Carlos Cassinelli, se concretó el tema.



La firma de ese tratado comercial es el principal hito en materia de comercio exterior durante este Régimen, según Daniel Legarda, presidente de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor).



En la hoja de ruta también están los acuerdos con países centroamericanos, algunos de los cuales se cerraron. También se iniciaron diálogos con Corea del Sur, lo cual ha generado preocupación en industrias locales por la afectación que podría traer el ingreso de productos más baratos que los nacionales, como autos y electrodomésticos.



El país también se ha acercado a la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA).



Pero EE.UU., el primer socio comercial del Ecuador, quedó por fuera de la agenda.



Para los empresarios, un acuerdo con EE.UU. es la principal deuda del Gobierno en el sector externo. Esto último tomando en cuenta la renuncia a la Atpdea en el 2013 y la posible pérdida en este año del Sistema General de Preferencias, que permite colocar 200 productos nacionales en ese mercado sin pagar aranceles.



Los destinos de las exportaciones y el número de productos han aumentado en la última década, pero el país aún mantiene un modelo basado en la venta de bienes primarios y productos manufacturados con recursos naturales. El 93% de la oferta en el 2016 correspondió a esos productos.



Del lado de las importaciones, su crecimiento, que ha impactado en la balanza comercial, llevó al Gobierno a aplicar una serie de restricciones (salvaguardias, cupos, aranceles, etc). Para David López, jefe económico de la Cámara de Comercio de Quito (CCQ), esas medidas redujeron el peso de las importaciones en el PIB y el déficit de la balanza de pagos, que refleja los dólares que entran y salen del país.



Pero la industria se vio afectada porque las restricciones incluyeron a las materias primas. Los comercios también decayeron en ventas.



El Gobierno defendió su política aduciendo que en dolarización se necesitaba controlar la salida de dólares.



La semana pasada el Gobierno denunció 16 Tratados Bilaterales de Inversión por aplicar arbitrajes internacionales que generaron fallos millonarios. EL PNBV propuso en 2007 terminar estas “lógicas”.



Propuesta



No a los TLC



Eliminación de mecanismos bilaterales como el TLC y la ATPDA, y reemplazarlos por acuerdos regionales que incluyan a todos los países miembros de la CAN y el Mercosur.



Más envíos con tecnología



Subir la participación de envíos con intensidad tecnológica alta, media, baja y basadas en recursos naturales al 50%. No superar el 25% de componente importado de la oferta agregada.



Vinculación con la UE



En el 2007 se planteó desarrollo de una vinculación comercial más fuerte con la Unión Europea. Y asegurar procesos de negociación de acuerdos comerciales en América Latina.



Diversificar destinos



Más destinos y más productos de exportación. El 2013 se planteó subir en siete puntos porcentuales la participación de productos no tradicionales en los envíos no petroleros.



Cumplimiento



No se firmó TLC con EE.UU.



Ecuador renunció a la Atpdea en 2013. El país mantiene su acuerdos con la CAN y es observador en Mercosur. El país se mantiene como observador en la Alianza del Pacífico.



La meta aún no se cumple



En el primer trimestre del 2017 los envíos con intensidad tecnológica alcanzaron el 22% del total de envíos. El componente importado pasó de 23,5% en el 2007 a 16,4% en el 2016.



El acuerdo con la UE se cerró



Se concretó el acuerdo comercial con la UE en 2016. Ecuador firmó, amplió o negocia acuerdos con Chile, Cuba, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Efta, Corea del Sur, Turquía.



El número de destinos subió



Los destinos pasaron de 137 en 2007 a 155 este año y las partidas, de 1753 a 1854. Sin embargo, EE.UU., el principal destino de exportación, quedó fuera de la agenda comercial.