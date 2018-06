Corte otorgó hábeas corpus a  ciudadano libanés que llegará el sábado 16 de junio del 2018 a su país

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Aunque Nizan Hussein Ch. ya regresó a Líbano, su historia generó alertas sobre los protocolos que aplica el país en estos casos. Esa fue una de las observaciones del juez Carlos Díaz, quien acogió este viernes 15 de junio el recurso de hábeas corpus presentado por la Defensoría del Pueblo. La sentencia fue apelada por el Ministerio del Interior.

Franklin Zambrano, coordinador zonal 8 de la Defensoría del Pueblo, explicó que la sentencia fue favorable debido a que se comprobó la vulneración del derecho a la libre movilidad. “Además se ordenó varias cosas. A Migración y a Cancillería, el juez dispuso que se definan los protocolos para que situaciones similares no se vuelvan a repetir”.



La disposición judicial incluye capacitación al personal y que la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil cuente con áreas específicas para los ciudadanos que no son admitidos. “La idea es que tengan un sitio donde permanecer, donde bañarse, por un tiempo limitado, obviamente, que eso no se constituya en una celda ni una prisión”, aclaró Zambrano.



El juez dio un plazo de 30 días para que Migración, del Ministerio del Interior, y la Cancillería presenten un plan de trabajo para que se cumplan los protocolos y capacitaciones. La Defensoría del Pueblo hará un seguimiento.



Nizan Hussein Ch. partió ayer, 14 de junio del 2018, desde el aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil. Salió a las 17:00 en un vuelo de la aerolínea Avianca después de permanecer en la terminal aérea durante 46 días, tras perder sus documentos.



El itinerario incluía escalas en Bogotá (Colombia) y París (Francia). Se tiene previsto que este sábado 16 de junio del 2018 llegue a Beirut, en Líbano.