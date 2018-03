El 2019 se definirá el futuro de ocho partidos políticos

Ocho partidos y movimientos nacionales y 16 agrupaciones provinciales llegarán con ‘tarjeta amarilla’ a los comicios seccionales del 2019.

Esa contienda electoral definirá si continúan con vida jurídica o si serán eliminados del Registro Nacional de Organizaciones Políticas del Consejo Nacional Electoral (CNE).



Por ello, estas organizaciones ya preparan sus estrategias para evitar desaparecer. El fortalecimiento de bases, la búsqueda de reconocidos cuadros para que los representen, alianzas y acuerdos políticos están entre sus planes.



Los grupos nacionales que están en alerta son los que no cumplieron con el numeral 3 del artículo 327 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia.

Esto es: no obtener el 4% de los votos válidos en dos elecciones pluripersonales consecutivas nacionales; o, al menos, tener tres representantes en la Asamblea Nacional.



Ahora el reto en el 2019, para mantenerse vigentes, será alcanzar al menos el 8 % de alcaldías; o un concejal o concejala en el 10 % de los cantones del país, como lo establece el mismo Código.

La semana pasada, el CNE aprobó el cronograma y presupuesto electoral. Así, las votaciones locales se llevarán a cabo el domingo 24 de marzo.



En las urnas se elegirá a 23 prefectos, 23 viceprefectos, 221 alcaldes, 867 concejales urbanos, 438 concejales rurales,

4 089 vocales de las juntas parroquiales rurales.



Unidad Popular (UP) y Adelante Ecuatoriano Adelante (AEA) son dos de las organizaciones que ya se preparan en el ámbito político. Las dos agrupaciones ya vivieron una jornada de transformación.



En el 2014, UP nació tras la extinción del Movimiento Popular Democrático (MPD) y AEA, del desaparecido Partido Renovador Institucional Acción Nacional (Prian).



En julio de ese mismo año, la autoridad electoral aprobó la cancelación de cuatro organizaciones del registro permanente. Además del Prian y del MPD, fueron eliminados el Movimiento Ruptura y el Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE). Este último se inscribió nuevamente, pero ahora como Fuerza Ecuador (FE).



Ni UP ni AEA consiguieron escaños para la Asamblea o el Parlamento Andino en el 2017. Wilson Sánchez, director nacional de AEA, contó que en la última elección les perjudicó no contar con un candidato presidencial. Ahora, dijo, cuentan ya con 30 nombres para varias dignidades.



“Estoy convencido que no desapareceremos, hay una apatía contra varios partidos tradicionales como el oficialista. Nosotros hemos recorrido el país y seguimos sumando nuevos cuadros que tienen buenos números”, dijo.



Mery Zamora, subdirectora nacional de UP, comentó que han trabajado en la promoción del partido, su número 2 e identidad. “Hay ahora una presencia muy fuerte que nos ha posicionado en temas como las denuncias de corrupción. Hace dos años no teníamos el posicionamiento suficiente”, aceptó la dirigente.



El partido definirá el próximo 7 y 8 de abril las estrategias que desarrollará para captar el mayor número de dignidades. Prevén no perder Esmeraldas, que sigue siendo su bastión. Allí la prefecta Lucía Sosa sería la candidata a la Alcaldía de la capital provincial: Esmeraldas.



Avanza tampoco tuvo presidenciable y su lista nacional logró únicamente 2,15% de sufragios en el 2017, insuficiente para lograr un escaño. Javier Ortiz, secretario ejecutivo de la lista 8, afirmó que están reestructurando las directivas y que aún cuentan con 20 alcaldías y una prefectura.



Ello les deja una alta expectativa principalmente en Imbabura, donde se posicionaron en las anteriores seccionales, del 2014. En ese año, Avanza se convirtió en la segunda fuerza electoral del país.

La Alcaldía de Guayaquil, en cambio, será uno de los objetivo del Partido Sociedad Patriótica (PSP). En las últimas presidenciales su candidato fue Patricio Zuquilanda y logró apenas el 0,77% de apoyo.



El expresidente Lucio Gutiérrez, dirigente del PSP, dijo que es innegable que ha habido un alcalde exitoso que durante 16 años ha trabajado por el Puerto Principal. No obstante, puntualizó que como Jaime Nebot no irá a la reelección, la ciudad está preocupada porque exige “un alcalde de esa talla”.



Centro Democrático (CD) ve con optimismo su participación en las seccionales. Su líder máximo y prefecto del Guayas, Jimmy Jairala, cree que ahora las condiciones son distintas. En los comicios anteriores no lograron ningún escaño y en la primera vuelta respaldaron la postulación presidencial de Paco Moncayo.



“Hoy tenemos 22 directivas provinciales constituidas y en Guayas hay cuadros con importantes oportunidades para ganar. Somos un movimiento que no hemos descansado, estamos en trabajo permanente, sé que vamos a pasar esta baja”.



Las otras organizaciones que realizan un trabajo de fortalecimiento son Fuerza Compromiso Social, del expresidenciable y exministro de Inclusión Social, Iván Espinel; Unión Ecuatoriana, del excandidato, también a Carondelet, Washington Pesántez; y Concertación del exlegislador César Montúfar. Este Diario intentó contactarlos sin éxito.