5 empresas públicas que se liquidan este 2018 registran 1 373 empleados

Las 22 empresas públicas cerraron el 2017 con un saldo negativo de USD 86 millones.

Los últimos cuatro años, el saldo global de las firmas ha sido negativo, según datos del Banco Central (BCE).

El Gobierno anunció, el pasado lunes, medidas de perfeccionamiento y optimización de estas empresas públicas, con las que se espera generar ahorros al Estado por USD 204 millones anuales.



La cifra la entregó Édisson Garzón, gerente de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (Emco), en una rueda de prensa el pasado martes.



Para alcanzar ese objetivo, el primer paso de la estrategia -según Garzón- es la eliminación de dos entidades en este año: la Empresa Pública Cementera (Epce) y Enfarma. Hasta el 2021 se espera la liquidación de Fabrec, Ecuador Estratégico y Yachay EP. Esta última corresponde a la empresa pública y no a la universidad.



El presupuesto de las empresas para este año asciende a USD 117,6 millones. Este rubro no incluye a Enfarma, que nunca llegó a producir medicamentos y ya no tiene una página web habilitada. Según Garzón, hasta el 2021 el plan implicará la reducción de 1 000 empleos, de los 492 000 que tiene el Ejecutivo.



Actualmente, las cinco empresas reportan 1 373 empleados, según las cifras disponibles en el portal de transparencia de cada institución, entre enero y marzo de este año.



La desvinculación de estos funcionarios le costará al Estado unos USD 10 millones por pago de indemnizaciones, señaló Etzon Romo, titular de la Secretaría Técnica de Planificación (Senplades).



Según Romo, esta cifra se cubrirá con recursos del patrimonio de las propias empresas. Aclaró que para la eliminación de otras entidades públicas que pertenecen al Presupuesto del Estado, en cambio, Finanzas tendrá que definir el monto que sea necesario.



En el caso de la Cementera, por ejemplo, el miércoles pasado se transfirieron al Fisco USD 8,6 millones por la enajenación de acciones.



De las cinco entidades que desaparecerán, Yachay EP y Fabrec son las que tienen el mayor número de empleados.



La primera, creada el 2013 para administrar la construcción de la Ciudad del Conocimiento Yachay, tiene actualmente 618 empleados. Fabrec, empresa constituida en el 2012 para producir ropa y zapatos, cuenta con 442 empleados.



En el 2016, el Gobierno anterior anunció la venta de Fabrec y de otras empresas públicas, pero no se cumplió.



Para concretar la desinversión en la industria estatal textil, en septiembre del 2016 incluso se emitió el Acuerdo Ministerial 16140.



El documento dispuso hacer líquidas “las inversiones previamente efectuadas en actividades o emprendimientos y bienes públicos”, de Fabrec.



En ese acuerdo también se estableció lo mismo para la Empresa Cementera.



La intención de liquidar esta firma se ratificó en septiembre del 2017, de acuerdo con el pronunciamiento del entonces gerente de la Emco, Jorge Wated, quien señaló que la Cementera y la Empresa Nacional Minera (Enami) estaban en la lista de entidades por liquidar.



Pero esta última -según Garzón- no será eliminada. “La vamos a reducir porque no tenemos suficiente capacidad de exploración minera, pero se mantendrá básicamente para el proyecto (Llurimagua), que tenemos con Coldeco”, indicó ayer en una entrevista radial.



Sobre Fabrec, Wated había dicho el año pasado que “es una de las empresas donde se estaba desinvirtiendo. No se la pudo vender y muy probablemente la vamos a fusionar y trasladar a otra institución”.



Según Garzón, “el mal manejo del pasado hizo que Fabrec esté en una situación compleja” y sea una de las empresas que se tendrá que cerrar hasta el 2021. Según Romo, el análisis del Gobierno para identificar qué empresas deben eliminarse se centró en las funciones que las firmas venían desempeñando.



Sobre Yachay EP especificó que terminará de construir la Ciudad del Conocimiento y cerrará. “No tiene ningún rol por el cual continuar”.



Sobre Ecuador Estratégico, creada en el 2011 para administrar las regalías del sector petrolero y minero en la construcción de obras, entre otras funciones, Romo dijo que terminará de construir la infraestructura física que tenía a su cargo y se liquidará. Luego, el Banco del Estado se hará cargo de administrar los proyectos, añadió. “¿Cómo es posible que se haya creado una empresa para manejar los excedentes de la plata? ¿Una empresa para manejar eso? Es inconcebible”, criticó Garzón.



El Gobierno, además, fusionará cuatro entidades (Petroecuador con Petroamazonas y Ferrocarriles con los Centros de Entrenamiento de Alto Rendimiento).