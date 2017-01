Ecuador está dispuesto a trabajar con Trump, aunque con 'preocupaciones'

El Gobierno de Ecuador expresó hoy (6 de enero de 2017) su disposición de trabajar con la Administración del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, aunque no ocultó que, como muchos países en la región, tiene serias "preocupaciones" sobre temas sensibles como la inmigración.

"Hemos dicho que estamos dispuestos a trabajar con la nueva administración" estadounidense, aunque "tenemos ciertas preocupaciones" por comentarios sobre, por ejemplo, políticas antimigratorias que aplicaría el nuevo Gobierno de Washington, aseguró hoy a EFE el canciller ecuatoriano, Guillaume Long.

​

"No somos los únicos. Muchos países de la región han dicho que hay preocupaciones", pues "tenemos un número importante de inmigrantes ecuatorianos en Estados Unidos", agregó Long.



Tampoco "somos sordos, hemos escuchado las opiniones vertidas en la campaña electoral y, evidentemente, surgen algunas preocupaciones", insistió el jefe de al diplomacia del país.



Los ecuatorianos "creemos que este mundo tiene que tender más puentes, tiene que basarse en la cooperación mundial (...) y no en el conflicto, no en los muros, no en el rechazo del otro", remarcó.



Reiteró que es esa propuesta de diálogo franco y respetuoso la que Ecuador aupará en la presidencia del "Grupo G-77 más China", que asumirá en los próximos días, por lo que insistió en que son preocupantes comentarios que alzan muros a la resolución de los problemas.



Long insistió en que Ecuador encarará la nueva Administración estadounidense "con la mejor predisposición". Trump asumirá la Presidencia de EE.UU. el próximo 20 de enero.