Ecuador confirma discrepancias con el FLAR por cifras económicas

En redes sociales circula una parte de un comunicado del Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR) enviado el 15 de noviembre del 2017, en el que se menciona que Ecuador habría realizado una "modificación en las cifras presentadas a la presidencia del FLAR", para la solicitud del crédito de USD 637, 8 millones que presentó el país a esta entidad en septiembre.



Ante esto, la gerente del Banco Central, Verónica Artola, negó que el país haya cambiado las cifras presentadas al organismo regional.



Artola reconoció que el Gobierno todavía tiene "discusiones fuertes" con el ente. “Ecuador no les ha mentido”, señaló la funcionaria este viernes, 23 de marzo de 2018.



Por esa razón, este crédito para apoyar la balanza de pagos, que fue aprobado en octubre del 2017, todavía no se le desembolsa al Ecuador, dijo.



Según Artola, el cambio de cifras al que hace referencia el comunicado obedeció a una actualización de información que el Gobierno debió hacer luego de la aprobación de la Pro forma presupuestaria 2018, que se aprobó en noviembre pasado.



"Hay un error del FLAR. Se presentó la cifras que se tenían en ese momento, luego se aprobó la Pro forma y se presentaron los datos más actualizados", comentó la funcionaria en una breve llamada telefónica con este Diario, aunque señaló que no tenía a mano el detalle de los datos que generan la discrepancia.

Artola señaló que varias delegaciones del país han viajado a reunirse con funcionarios del FLAR para explicar por qué hay información distinta. "A pesar de esa aclaración ellos siguen sin desembolsar los recursos", indicó.



En febrero del 2018, el exministro de Finanzas Carlos de la Torre, atribuyó la demora en el desembolso del crédito del FLAR a nuevos requisitos de garantía al Ecuador solicitados por el organismo. Dijo que el país estaba analizando si seguiría con el proceso para obtener estos recursos. Según De la Torre, esto debido a nuevas condiciones de garantía que el ente pedía al Ecuador.