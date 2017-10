Cómo detectar si un niño es víctima de abuso sexual y cómo actuar

La palabra de los niños no debe ser pasada por alto; es la principal alerta de un caso de abuso sexual. Lo dicen los psicólogos de la Fiscalía que a diario tratan casos de violencia sexual en Ecuador; su trabajo estableció hasta el 12 de octubre del 2017 que al menos tres estudiantes de 7 años fueron abusados sexualmente en una escuela pública de Guayaquil.

¿Dónde ocurre el abuso sexual infantil? Los datos de la Fiscalía son decidores: en Ecuador, 9 de cada 10 agresores forman parte del núcleo intrafamiliar o son conocidos de las víctimas (información actualizada a marzo del 2017). Es decir, en el país los niños son víctimas de abuso sexual en la familia o en la escuela e iglesia, según la entidad.



¿Cómo detectar si un niño es víctima de abuso sexual? Hay dos tipos de signos que ofrecen indicios: de comportamiento y físicos.

¿Qué hacer frente al abuso sexual infantil?



- No callar, acudir a la Fiscalía. Allí, psicólogos especializados están capacitados para entrevistar a los niños sin revictimizarlos.



- Denunciar



- No aíslar al niño, niña o adolescente; ellos no son los culpables.



- El castigo físico a los niños por parte de sus padres cuando ellos cuentan lo que viven es algo que no debe suceder, dice la Fiscalía.



- Evite dejar a sus niños al cuidado de las personas adultas que ellos dicen son autores de abuso. Y, en caso de dejarlos con adultos, procure que sean de su extrema confianza, pero siempre hable con los niños, observe cambios de conducta.



- Promueva en los niños, niñas y adolescentes la capacidad de detectar situaciones peligrosas y reportarlas a sus seres queridos, así como la cultura de la prevención, que será vital durante el resto de sus vidas.



- Siempre escuche lo que dicen los hijos. Darles confianza y creerles cuando denuncien que han sido víctima de abuso sexual o físico marca la diferencia.



- Al interior de una institución educativa, todo el personal docente debe estar atento para detectar posibles abusos.



- Los compañeros de clase o cualquier otro niño que tenga un acercamiento con la posible víctima es un actor fundamental en el proceso de detección de casos de violencia, por ello, es importante inculcar en todos los estudiantes la capacidad de denunciar cualquier manifestación que se considere sospechosa.