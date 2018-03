17 avionetas confiscadas en Ecuador vinculadas al narcotráfico desde 2003

Ecuador ha confiscado 17 avionetas vinculadas con el narcotráfico desde el 2003. La información se conoció la mañana de este martes, 6 de marzo del 2018, a través del general Carlos Alulema, director nacional de Antinarcóticos.

Alulema indicó que en los operativos también fueron apresadas 101 personas.



El oficial también habló de la aeronave que se accidentó la tarde del domingo, 4 de marzo, en el sur de Guayaquil. La avioneta tipo Cessna no tenía un plan de vuelo y sus dos tripulantes, de nacionalidad mexicana, resultaron heridos.

Indicó que “por el momento no se ha determinado ningún delito” porque los investigadores no localizaron sustancias ilícitas dentro de la nave.



Uno de los detenidos registra antecedentes penales en Ecuador por narcotráfico, según Alulema. Fue detenido en junio del 2013 y luego sentenciado a 15 años de cárcel. Las autoridades investigan cómo recuperó la libertad.



La mañana del martes, Alulema no adelantó detalles de la investigación sobre estos hechos. “Por el momento, es un accidente de una aeronave en territorio ecuatoriano con una matrícula extranjera”, comentó.



También se indaga si la aeronave pertenece a organizaciones delictivas. "Son aeronaves que vuelan a baja altura para evitar ser detectadas", dijo Alulema.



Un informe de la Procuraduría de México, difundido en noviembre del 2017, reveló que en Ecuador hay presencia de cuatro carteles de la droga mexicanos: el de Sinaloa, del Golfo, Los Zetas, y Familia Michoacana.