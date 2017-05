Ecuador insistirá en salvaguardia cambiaria automática en la CAN

Ecuador insistirá en adoptar una salvaguardia cambiaria automática dentro de la Comunidad Andina (CAN), anunció este martes,9 de mayo del 2017, su canciller Guillaume Long, tras asumir la presidencia pro tempore del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.

Long explicó a sus homólogos de Bolivia, Colombia y Perú que la salvaguardia cambiaria automática será una de las prioridades de su país, aunque admitió que "las conversaciones preliminares mantenidas hasta ahora no han sido nada sencillas".



El canciller ecuatoriano solicitó al resto de miembros de la Comunidad Andina que entiendan que "la dolarización marca las grandes decisiones de la política nacional y exterior" de Ecuador.

"Es un tema de vida y muerte, no es algo secundario. Necesitamos la comprensión y la cooperación de los países vecinos. Para nosotros, la dolarización es uno de los temas más importantes", defendió Long.



El ministro señaló que la Comunidad Andina será "útil, prioritaria y fundamental para Ecuador siempre y cuando pueda entender la situación sui generis en la que se encuentra" tras adoptar el dólar estadounidense como su moneda de curso legal desde el año 2000.



"Si ese esquema monetario se derrumba, traería graves penurias a Ecuador pero también una crisis económica en la región. Es interés de todos que la dolarización ecuatoriana funcione, y no es fácil en una economía exportadora, cuando las materias primas han bajado de precio", apostilló.



En 2015, la CAN pidió a Ecuador eliminar una salvaguardia aduanera impuesta a importaciones de Colombia y Perú por las devaluaciones monetarias en esos países vecinos, que afectaban la competitividad de las exportaciones nacionales.



El Gobierno del presidente Rafael Correa impugnó esa resolución de la Comunidad Andina (CAN) y posteriormente emitió otra salvaguardia a un tercio de sus importaciones para aplacar el grave efecto en su balanza de pagos de la caída del precio del petróleo y la apreciación del dólar.



Long también manifestó su intención de proseguir los esfuerzos de integración de los países de la CAN con el resto de Suramérica y abogó por trasladar paulatinamente el Parlamento Andino a uno suramericano.



El canciller ecuatoriano anunció su disposición a continuar el proceso de interconexión eléctrica para que países como Ecuador puedan exportar su excedente de energía, y a concretar un mecanismo de solución de controversias.



En la reunión celebrada hoy en Lima participaron los cancilleres de Bolivia, Fernando Huanacuni; de Colombia, María Ángela Holguín; y de Perú, Ricardo Luna.



También estuvieron presentes el secretario general de la Comunidad Andina, el boliviano Walker San Miguel; el ministro peruano de Comercio Exterior y Turismo, Eduardo Ferreyros; y la próxima ministra ecuatoriana de Relaciones Exteriores, María Fernanda Espinosa.