El Estado ecuatoriano calcula un pago menor para Pdvsa

La liquidación del consorcio Río Napo, que estuvo a cargo de la operación del campo petrolero Sacha, se calcula en un monto menor al que solicita la empresa Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

Pdvsa fue accionista de la empresa mixta Río Napo junto con Petroecuador, desde septiembre del 2009 hasta abril del 2016, cuando se inició un proceso de disolución que implica una liquidación de cuentas entre los accionistas. Luego de eso, Petroamazonas asumió el manejo de Sacha.



Álex Galárraga, gerente de la empresa pública Petroamazonas, informó que este momento “se está conversando” con Pdvsa y la Superintendencia de Compañías. Una vez que esto concluya se espera que el monto que se pague a la firma venezolana sea de alrededor de USD 100 millones.



“La propuesta de la empresa es aplicar lo que dice el contrato”, dijo el funcionario sin dar más detalles. La cifra sugerida por Petroamazonas equivale a más de la tercera parte de lo que demanda Pdvsa, USD 383 millones, por la terminación anticipada del contrato, que tenía vigencia hasta el 2026.



Antes de determinar qué monto se debe cancelar, Luis Calero, abogado petrolero, dijo que se debe hacer un cruce global de cuentas entre ambas empresas y establecer quién tiene haberes pendientes.



Calero recordó que cuando se constituyó este consorcio se acordó que Ecuador tendría una participación equivalente (a la de Pdvsa en Sacha, que es del 30%), en un campo petrolero en la faja del Orinoco, en Venezuela. Pero esto no se dio.



Pdvsa, por su parte, usufructuó durante siete años de la explotación de crudo de Sacha.



Fernando Santos, exministro de Energía, coincidió con Calero y cuestionó que la conformación de este consorcio se dio tras un acuerdo entre los mandatarios de aquella época, Rafael Correa y Hugo Chávez (fallecido), sin licitación.



Las inversiones por parte de Río Napo entre propiedad, planta y equipo, y activos fijos alcanzó USD 1 268 millones. De ese monto, 30% corresponde a Pdvsa y el resto (70%) a Petroecuador, informó el Ministerio de Hidrocarburos.



Este Diario buscó ayer la versión de la firma venezolana en el país, pero no tuvo respuesta hasta el cierre de la edición.



La Superintendencia de Compañías declaró inactivo el consorcio Río Napo el 31 de julio del 2015, por no presentar los balances desde el 2013. Luego, el 5 de abril del 2016, la entidad dispuso su disolución e inició la liquidación.



Actualmente, este proceso se encuentra en marcha en la Superintendencia de Compañías. Petroamazonas calcula que este proceso concluirá en septiembre. Para entonces, se espera también contar con un informe sobre el impacto ambiental que tuvo esta compañía mixta en el campo Sacha.



Mientras se definen estos aspectos, Petroamazonas tiene planificado invertir en este 2018 alrededor de USD 100 millones de su presupuesto en Sacha, ubicado en el cantón Joya de los Sachas, de la provincia de Orellana.



La inversión en este campo es la segunda más importante que hará la petrolera estatal, luego de la del bloque 43 Ishpingo, Tambococha y Tiputini (ITT), en la que se destinarán USD 350 millones, en total.



El Gerente de Petroamazonas mencionó que con estos recursos, en Sacha se perforarán 10 nuevos pozos a partir de mayo próximo, se cambiarán cuatro tanques (donde se almacena el crudo), con capacidad para 30 000 barriles, y se instalarán nuevas plantas de generación de energía con gas asociado. La primera de estas infraestructuras se inauguró el jueves pasado (5 de abril del 2018) en Sacha Norte 2, que es parte del campo.



Con estas medidas se espera mantener la producción de Sacha en 67 000 barriles de crudo por día. También se busca reducir el uso de diésel.



La meta de Petroamazonas es pasar de 490 000 galones de diésel que se emplean cada mes a 22 000, para fines del 2018. Esto generará un ahorro de alrededor de USD 1,9 millones en diciembre de este año.



Sacha es el segundo campo más productivo de Ecuador luego de Shushufindi, que produce 73 608 barriles de crudo por día. Sin embargo, Sacha genera una mayor renta petrolera al Ecuador, es alrededor de USD 1 000 millones al año. La operación de este campo se encuentra a cargo del Estado.



En contexto

El consorcio mixto Río ­Napo, conformado en un 70% por Ecuador y en un 30% por Venezuela, se constituyó en el 2009 para operar el campo Sacha. Sin embargo, siete años más tarde la Superintendencia de Compañías declaró la disolución.