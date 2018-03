Fausto Ortiz: ‘La economía se reactiva con una baja gradual de tributos’

Entrevista a Fausto Ortiz, exministro de Finanzas.



El programa económico se presentará en los próximos días. ¿Cuáles son los principales problemas que se deben corregir?

​

En la parte fiscal hay una situación compleja. Por quinto año consecutivo la economía tiene déficit de más del 5% del PIB. Para el 2018 se presupuestó un déficit de un 4% del PIB, pero lo más probable es que superemos el 6%.

¿Por qué?



Por el lado de ingresos hay una sobreestimación de USD 800 millones en impuestos y USD 1 000 millones en ingresos de capital. En gastos, en cambio, hay una subestimación de USD 200 millones en el pago de intereses.



¿Por qué no se transparentan estas cifras?



Es una forma de transmitir un mensaje no transparente para decirle a la gente ‘no estoy tan mal’. Con la Pro forma quieren tapar el sol con un dedo, pero el 31 de diciembre las cifras dirán la verdad.



Esa falta de transparencia es uno de los puntos que observó Contraloría en el examen a la deuda. ¿Qué acciones se requiere para cambiar esto?



Espero que en el corto plazo, el Ministerio derogue los acuerdos que mandan ocultar la deuda.



Además, se debe publicar con transparencia el detalle de los USD 65 000 millones en ­pasivos que tiene el país, según Contraloría.



El informe de Contraloría evidencia que se sobrepasó el techo permitido de 40%. Se tendrá que pedir permiso a la Asamblea para más endeudamiento.



El Gobierno está en un cuello de botella. Cuando presentó el Presupuesto 2018 dijo que serían USD 10 000 millones las necesidades de financiamiento, pero como el déficit será mayor, por lo menos se necesitarán USD 13 000 millones.



Tendrían que pedir que la Asamblea les permita un incremento en el techo, pero va a ser complejo que lo aprueben o que eliminen el techo del 40% y se comprometan a no incrementar el déficit.



¿Cómo se puede lograr esa meta?



Se debe escuchar al sector privado, que está pidiendo que se elimine el anticipo del impuesto mínimo; que se elimine el impuesto a la salida de divisas (ISD), quizás no de inmediato, ir bajándolo gradualmente hasta que llegue a cero.



¿Eso es suficiente para generar los ingresos que necesita el Fisco?



Con más actividad y más producción se puede lograr más recaudación, no necesariamente subiendo impuestos se logra más recaudación. Al contrario, se podría estrangular la inversión que el país necesita.



¿El plan debe incluir medidas arancelarias para solucionar el problema de la balanza comercial?



Están pensando en subir los aranceles a los techos permitidos por la OMC, pero eso es una excusa del Gobierno para no corregir su problema fiscal. No es cierto que hay una crisis en la balanza. Si se revisan las cifras, la balanza comercial no petrolera en el 2017 tuvo un déficit de 3,5% y en el 2016 de 2%, pero eso es lo más bajo que hemos estado desde que nos dolarizamos. Hubo años en los que el déficit de la balanza estuvo en el 12%.



El sector privado hace su tarea bien, exporta más e importa en volumen lo mismo que hace cuatro años. Lo que hace falta es generar políticas para incentivar más la exportación, que se invierta más en aquello que genere más exportaciones.



¿Se debe proponer un incremento del IVA, como sugiere el exministro Carlos de la Torre?



Si la medida es solo subir el IVA y no retirar gradualmente el ISD o el anticipo, sería perjudicial. La gente estaría leyendo el mensaje de que el Gobierno no asume el costo del ajuste sino que se lo pasa al sector privado. Se puede pasar este año sin subir impuestos, por ejemplo con una ley de remisión como la del 2015. Hay USD 4 000 millones por cobrar que están trabados en juicios tributarios. Si al menos se logran recaudar USD 1 500 millones como en el 2015, hablamos del equivalente a un par de puntos del IVA, que ya no sería necesario aumentar.



¿Por el lado del gasto, en dónde debería hacer ajustes el Gobierno?



La medida de austeridad no ha tenido mayor impacto.

El Gobierno tiene que ver cómo equilibra el recorte en el gasto de capital y en el gasto corriente. Hay una gran cantidad de vehículos públicos que se pueden vender, las empresas públicas se pueden concesionar.



¿Debe haber un ajuste en el gasto de personal?



Hay que dimensionar el sector público, pero se debe separar al grupo prioritario (salud, educación, seguridad) del menos prioritario. En el primer grupo hay justificación para sostener el número de empleados. En el segundo quizás sea más fácil bajar.



¿Es momento de revisar los subsidios a los com­bustibles?



El año pasado los subsidios alcanzaron USD 1 100 millones. En el 2016, con precios del petróleo más bajos fueron USD 600 millones, entonces, hay que hacer el ajuste ahora y no esperar a que el precio del petróleo suba y tengamos que hacer un recorte más brusco.



¿Cómo?



El subsidio más grande está en la gasolina extra, si el país solo vendiera súper podría eliminar ese rubro de subsidio a la extra.



Hoja de vida



Formación. Es economista por la Universidad Católica de Guayaquil y tiene una maestría en Economía Empresarial

por la Incae Business School.



Carrera. Fue ministro de Finanzas de julio del 2007 a julio del 2008. Se desem­peña como profesor y consultor privado.