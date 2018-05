La economía y el acuerdo de paz son las preocupaciones de los colombianos radicados en Guayaquil

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Concretar el acuerdo de paz con las FARC, mantener y mejorar la economía son parte de las expectativas de algunos de colombianos que se acercaron este domingo al Consulado de su país, ubicado en el norte de Guayaquil. Ellos se sumaron al proceso de elecciones presidenciales que se desarrolla en Colombia este 27 de mayo del 2018.

“Hay dos candidatos que no van a seguir con el proceso de paz. Pero hay que continuar con esa tónica, algo bien manejado. Y que sigamos en esa ruta de desarrollo del país, el libre comercio y la apertura de mercados”, espera Félix Murillo, oriundo de Cali y residente en Guayaquil desde hace 8 años.



Otros fueron más abiertos en nombrar a sus favoritos. “Yo voté por Duque”, dijo Rosario Arango, de Buenaventura, pero radicada hace 35 años en Ecuador. Ella apuesta por el programa que plantea el derechista Iván Duque, apoyado por el expresidente Álvaro Uribe.



“Yo no voté por Duque -refutó Idalí Ramírez-, porque no estuve con el gobierno que hizo Uribe. No viví en Colombia en esa época, pero me pareció que nunca quiso la paz, que activó más la guerra; la guerra no le conviene a ningún país, menos una en la que se matan entre colombianos”, añadió Ramírez, también de Buenaventura.



Siete candidatos se diputan la Presidencia del país cafetalero. Según los sondeos el derechista Duque, del partido Centro Democrático; y el izquierdista Gustavo Petro, exalcalde de Bogotá y postulante por Colombia Humana, son las figuras más fuertes.



“Si sigue la democracia, representada en Duque o Fajardo (de la Coalición Colombia, un partido de centroizquierda), muy bien. Pero tenemos la sombra de Petro”, dijo Walter Díaz, del departamento de Tolima.



“Es un modelo fracasado del socialismo del siglo XXI, no lo queremos para nada. No queremos un cambio por el sistema comunista, para nada”, enfatizó el hombre que aprovechó la afluencia de votantes para vender café orgánico en los bajos del Consulado.



36 millones de colombianos fueron convocados a estas elecciones. Para los radicados en Ecuador, el sufragio se habilitó desde el 21 de mayo. En Guayaquil se instalaron varias mesas en el edificio World Trade Center, en el norte.



La caleña Marlene Hurtado aprovechó el proceso electoral para vender las camisetas de la selección de fútbol cafetalera, ante la cercanía del mundial. Ella reconoció que votó por Duque y espera que las condiciones económicas para la clase media mejoren.