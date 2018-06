Eber Arroyo presentó informe sobre compra de helicóptero para Cuerpo de Bomberos de Quito

LEA TAMBIÉN

El comandante del Cuerpo de Bomberos, Eber Arroyo, presentó este jueves 14 de junio del 2018, un informe ante el Concejo Metropolitano de Quito sobre la compra de un helicóptero para la entidad, a propósito de observaciones que se hicieron en el contrato de compra del mismo y que constan en un informe de Contraloría.

Dijo que el coronel en servicio pasivo Eduardo Valencia fue contratado para participar en la compra del helicóptero y se hizo cargo del mismo.



El oficial fue contratado por su experiencia no solo como piloto sino también por sus conocimientos en mecánica. Valencia se encargó de responder algunas de las observaciones hechas por Contraloría.



Arroyo aseguró que se procedió a la compra una vez que se obtuvo un certificado de no producción nacional de la aeronave antes de comprarla y que, como cabeza del Cuerpo de Bomberos, pidió una auditoría durante el proceso de compra y luego de adquirirlo.



Y Valencia afirma que no hubo perjuicio alguno en la compra de la aeronave, pues esta cumplía con las especificaciones técnicas y se compró luego de realizar un análisis de mercado para establecer el presupuesto. Agregó que se cumplió con parámetros de calificación de selección en el exterior. Además, señaló que la aeronave cuenta con una garantía extendida.



En el documento de Contraloría se hizo una observación a 14 piezas, pero de acuerdo con el informe de Bomberos, un helicóptero tiene 10 573 partes, por lo cual la cantidad de piezas observadas solo equivalen al 0,13% del total y "no representan una cifra significativa que afecte o comprometa la operatividad de la nave".



El Cuerpo de Bomberos considera que se ha confundido a dos personas jurídicas: Aeromaster SA LLC y Aeromaster Airways. La primera fue la que vendió el helicóptero a la entidad y la segunda tiene sede en Ecuador. Por ello, la institución sostiene que no existe un conflicto de intereses. Además, dice que estas tuvieron una vinculación en el 2006 y no existe normativa que prohíba la compra debido al tiempo transcurrido entre la adquisición y la relación laboral.



Finalmente, el Cuerpo de Bomberos se comprometió a colaborar con las autoridades en la investigación sobre la compra, importación, el estado de la nave y el proceso de contratación, en el marco del debido proceso.



Arroyo dijo que toda la información que se presentó en el Concejo consta en la respuesta para la Contraloría.