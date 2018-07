Iván Duque pide que se respeten las garantías de defensa jurídica de Uribe

LEA TAMBIÉN

El presidente electo de Colombia, Iván Duque, pidió el martes 24 de julio, por la noche que se respete "plenamente" el derecho a la defensa jurídica del exmandatario Álvaro Uribe, que renunció este martes a su escaño en el Senado tras ser citado a indagatoria por la Corte Suprema por un caso de soborno y fraude procesal.

"Somos respetuosos de la Constitución y sus instituciones. El expresidente Uribe y todos los colombianos, deben contar con todas las garantías para ejercer plenamente su derecho a la defensa, gozando de su presunción de inocencia en el marco del debido proceso", aseguró Duque en una breve declaración a periodistas junto a la vicepresidenta electa, Marta Lucía Ramírez.



Uribe (2002-2010) anunció este martes su renuncia al Senado tras ser citado a indagatoria por la Corte Suprema por un caso de soborno y fraude procesal.



"La Corte Suprema me llama a indagatoria, no me oyeron previamente, me siento moralmente impedido para ser senador, enviaré mi carta de renuncia para que mi defensa no interfiera con las tareas del Senado", escribió Uribe en su cuenta de Twitter.



En este sentido, Duque, miembro del partido Centro Democrático al igual que Uribe, comentó este martes que conoce al expresidente, es testigo "de su honorabilidad, su rectitud, su patriotismo y su incuestionable servicio al país y al Estado de Derecho", si bien agregó que es respetuoso "de la Constitución y sus instituciones".



"Expresamos nuestra solidaridad al expresidente Uribe y su familia en estos momentos, y estamos seguros que su honorabilidad e inocencia prevalecerán", aseveró.



El caso por el que ha sido citado Uribe está relacionado con un proceso que se le sigue por presunta manipulación de testigos que le enfrenta al también senador Iván Cepeda, del partido de izquierda Polo Democrático Alternativo (PDA).



El pasado 17 de febrero, la Corte Suprema pidió investigar a Uribe por una posible participación en la manipulación de testigos en el caso contra Cepeda.



Todo se remonta a 2012, cuando Uribe denunció a Cepeda por el presunto uso de falsos testigos al acusarlo de buscar a exparamilitares en las cárceles y convencerlos de que declararan en su contra.



Con esos testimonios, Cepeda vinculaba a Uribe con grupos paramilitares en su natal departamento de Antioquia (noroeste).



Uribe, que fue reelegido como senador el pasado 11 de marzo con 875 554 sufragios, la votación más alta en la historia de Colombia, asumió su escaño el pasado 20 de julio.