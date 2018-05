Doris Soliz renunció a la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales

LEA TAMBIÉN

La renuncia se realizó por “un quebranto en la salud”. La legisladora correísta, Doris Soliz, decidió dar un paso al costado y ya no dirigirá la Comisión de Soberanía, Seguridad y Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional.

La renuncia se presentó este jueves 10 de mayo del 2018. En una rueda de prensa, en la que le acompañaron otros miembros del Movimiento Acuerdo Nacional (MANA), ex Alianza País (AP), dijo que su salida se dio debido a problemas de salud derivados de un accidente que se dio meses atrás.



El 9 de marzo último, cuando se realizó la votación para cesar a José Serrano como presidente de la Asamblea, Soliz no acudió. Al ser cuestionada por su ausencia, la legisladora informó en sus redes sociales que la víspera había sufrido un accidente de tránsito.



La gestión de Soliz al frente de la Comisión de Soberanía fue cuestionada también por la mayoría de legisladores que la integraban. Siete asambleístas presentaron el 7 de febrero pasado una carta solicitando la renuncia de la presidenta y vicepresidenta de la entidad, Doris Soliz y Esther Cuesta, respectivamente. Para las sesiones que la Presidenta convocó no existió el suficiente quórum.



La Presidencia será asumida por Esther Cuesta, también del bloque correísta que ha sido cuestionada. “Yo voy a cumplir la Ley. El reglamento dice que debemos estar dos años, yo no tengo ningún motivo para renunciar”, dijo la ahora Presidenta.