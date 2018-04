Doris Soliz convocó a la Comisión de Soberanía para tratar los problemas en la frontera norte

La presidenta de la Comisión de Soberanía, Integración, Seguridad y Relaciones Internacionales, Doris Soliz, convocó a una sesión urgente para abordar los hechos violentos que se registran en la frontera norte.

Soliz indicó la tarde de este jueves, 5 de abril del 2018, que citó a los legisladores a las 14:00 de mañana en la Comisión. Para ella es prioritario sesionar para abordar la seguridad en la frontera. Su convocatoria se dio luego de que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) pidiera que Soberanía y Relaciones Internacionales se reúna, en menos de 24 horas.



Esta Comisión enfrenta problemas internos. Desde inicios de febrero último no se ha reunido por falta de quórum. Siete legisladores de distintas bancadas pidieron la renuncia de Soliz por escrito. La Presidenta ha manifestado que no saldrá del cargo porque no ha cometido ilegalidades ni ha impedido el normal desarrollo del trabajo dentro del grupo.



Paola Vintimilla, del Partido Social Cristiano, fue una de las legisladoras que pidió la renuncia. Ella señaló que el grupo de siete legisladores asistirá mañana a la cita para tratar los temas de relevancia y seguridad del país. Sin embargo, luego insistirán en su pedido para que Soliz de un paso al costado.



Soliz, por su parte, espera la asistencia de los integrantes para tratar la “delicada situación de la frontera”. Pidió que por esta ocasión se sobrepongan los intereses nacionales a los problemas internos.