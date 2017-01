Trump ya está Washington para su investidura presidencial

El mandatario electo de Estados Unidos, Donald Trump, llegó este jueves 19 de enero del 2017 a Washington, donde dará inicio a una serie de actos que culminarán el viernes con su investidura como 45º presidente ante las escalinatas del Capitolio.

El avión de la Fuerza Aérea estadounidense que transportaba a Trump, sus familiares y allegados, aterrizó en la base aérea Andrews, en las afueras de Washington, alrededor del mediodía local (17:00 GMT) .



“Este viaje comienza y voy a trabajar y luchar muy duro para que esto sea un gran viaje también para los estadounidenses. No tengo dudas de que juntos devolveremos la grandeza a Estados Unidos”, había escrito Trump en Twitter antes de dejar su residencia en Nueva York.



El hombre de negocios dejó de lado su Boeing particular en el aeropuerto de La Guardia y se trasladó a Washington en un avión de la flota presidencial. Tras la partida del mandatario saliente Barack Obama, se convertirá en el pasajero exclusivo del Air Force One.



A las 15:30 locales (20:30 GMT) Trump tiene previsto depositar una ofrenda floral en el Cementerio Nacional de Arlington y hablará luego al otro lado del río Potomac, en el Lincoln Memorial, donde habrá conciertos de música country y fuegos artificiales.



La ceremonia de juramento, al aire libre en el Capitolio, empezará al mediodía (17:00 GMT) del viernes, según fecha y hora establecidas en la Constitución, y será transmitida en televisión a todo el planeta, en un día en el que se esperan lluvias.



Gabinete ya completo



El presidente electo llegó a la capital con su gabinete completo, ya que este jueves escogió a Sonny Perdue, exgobernador del estado de Georgia, como secretario de Agricultura.



Así, el primer nivel del gobierno está completo, aunque todos ellos aún deberán ser confirmados por el Senado después de audiencias que comenzaron la semana pasada.



En total, se trata de 15 integrantes del gabinete y siete otros cargos que poseen rango equivalente. En el grupo escogido por Trump hay solo cuatro mujeres, un afroamericano y ningún hispano.



Fuentes próximas al presidente electo filtraron a la prensa en la noche del miércoles que aún estaba dando los retoques finales a su discurso de investidura.



Trump habría consultado con algunos historiadores y en compañía de asesores ha analizado los discursos de otros presidentes. “Pero será un texto de Trump. Él lo está escribiendo, él lo edita y él lo corrige”, dijo Sean Spicer, quien será vocero de la Casa Blanca.



“No será un programa detallado sino más bien un documento filosófico, de su visión del futuro del país, del papel del gobierno y del papel de los ciudadanos”, explicó Spicer.



El discurso del presidente deberá extenderse por unos 20 minutos, estimó.