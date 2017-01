Lo que une a Donald Trump y Theresa May y lo que los separa

Theresa May será el primer jefe de Gobierno que pise el Despacho Oval con el nuevo presidente Donald Trump. Ambas partes no han dejado de destacar la "relación especial" entre Estados Unidos y Reino Unido, pero hay muchos temas en los May y Trump difieren.

OTAN: Estados Unidos y Reino Unido son de los pocos miembros de la OTAN que cumplen con su parte en los gastos militares. Ambas naciones tienen interés en que otros países, como por ejemplo Alemania, inviertan más en su defensa. Pero mientras Trump considera que la OTAN se ha quedado "obsoleta", los británicos son fervientes defensores de la alianza atlántica.



COMERCIO: May necesita urgentemente tener la perspectiva de un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Reino Unido aspira a convertirse después del Brexit en el campeón mundial del libre comercio de productos y servicios. Pero esa política a Donald Trump no le interesa, pues leal a su lema "Estados Unidos primero", quiere recortar la competencia que proviene de más allá de sus fronteras. No obstante, sigue dando esperanzas a los británicos.

TERRORISMO: Ambos quieren combatir el terrorismo islamista. Difieren sobre todo en el papel que tiene que tener Rusia. Mientras los británicos se han convertido en los más duros críticos de la intervención rusa en Siria, Trump quiere colaborar con Vladimir Putin.



UNIÓN EUROPEA: A Trump parece importarle poco la Unión Europea. Si fuera por él, podría seguir desmoronándose. Reino Unido, sin embargo, quiere que prevalezca la estabilidad a sus puertas. Si May realmente quiere ser tomada en serio por Trump, podría presentarse como una mediadora entre Europa y el presidente estadounidense.



CAMBIO CLIMÁTICO: May defiende el Acuerdo de París. El presidente de Estados Unidos, sin embargo, ya ha dicho que el calentamiento global es un "chiste". En los últimos tiempos se mostró, sin embargo, algo menos contundente al respecto.