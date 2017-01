Donald Trump afirma que reunión con el Presidente de México habría sido 'estéril'

El presidente estadounidense, Donald Trump, estimó este jueves 26 de enero del 2017 que una reunión con su homólogo mexicano, Enrique Peña Nieto, habría sido “estéril” debido a los desacuerdos entre ambos países sobre el financiamiento de un muro fronterizo.

“Mientras México no trate a Estados Unidos de manera equitativa y con respeto, una reunión es estéril”, dijo Trump en Filadelfia, afirmando que la anulación de la cita con el mandatario mexicano, inicialmente prevista para dentro de cinco días, había sido una decisión conjunta.



Poco antes, Peña Nieto había anunciado en Twitter que le había comunicado a la Casa Blanca que no acudiría al encuentro.



“Esta mañana hemos informado a la Casa Blanca que no asistiré a la reunión de trabajo programada para el próximo martes con el úPOTUS (presidente de EE.UU.)”, escribió Peña Nieto en su cuenta oficial de Twitter.



Al asegurar que la cancelación del encuentro fue una decisión conjunta, Trump insistió de nuevo en que el pueblo estadounidense no pagaría el muro. “Se lo he dicho claramente al gobierno de México”, aseguró.



El presidente republicano volvió a criticar duramente el acuerdo comercial norteamericano, el TLCAN, considerando que es un “desastre total” para su país.



Trump firmó el miércoles un decreto para comenzar la construcción de un muro a lo largo de la frontera de 3 200 kilómetros entre Estados Unidos y México, una de sus promesas de campaña más polémicas.