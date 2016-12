Donald Trump responde a Michelle Obama: EE.UU. 'tiene esperanzas'

El presidente electo Donald Trump aseguró el sábado, 17 de diciembre, que Estados Unidos rebosa de esperanzas desde su elección, en respuesta a declaraciones de la actual primera dama Michelle Obama.

“Michelle Obama dijo ayer (viernes) que aquí no había esperanzas, pero imagino que hablaba del pasado, no del futuro”, dijo el magnate republicano durante un acto en Mobile (Alabama, sur) .



“Estoy convencido de que hay una inmensa esperanza, y más allá de la esperanzas, tenemos un enorme potencial (...), van a ver cosas que no vieron desde hace décadas”, lanzó.



Declarándose convencido de que las declaraciones de Michelle Obama no reflejaban su verdadero pensamiento, subrayó la corrección con que él y su esposa Melania fueron recibidos en la Casa Blanca.



En una entrevista con la presentadora televisiva y actriz Oprah Winfrey difundida el viernes en CBS, Michelle Obama dejó claramente entender que Estados Unidos había ingresado en un fase más sombría a partir de la elección de Donald Trump.



“Ahora sabemos cómo se siente no tener esperanzas”, declaró al responder a una pregunta sobre los dos mandatos de su marido Barack Obama, quien llegó al gobierno con un mensaje de “esperanza y de cambio”.



“La esperanza es un concepto necesario (...) Barack no habló de esperanza porque pensara que se trataba de un buen eslogan para captar votos”, señaló.



Relativamente discreta después de la elección de Trump para suceder a su marido, Michelle Obama había atacado al candidato republicano en varios temas durante la campaña, especialmente por su actitud “terrorífica” hacia las mujeres.