Trump reconoce que Rusia está detrás de ciberataques electorales

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció hoy 11 de enero del 2017 que Rusia estuvo detrás de los ciberataques realizados en el proceso electoral que culminó con los comicios del 8 de noviembre.

"Hackear es malo, no tendría que haber ocurrido", afirmó Trump en una rueda de prensa en Nueva York, refiriéndose a los informes de inteligencia que indican que los ataques cibernéticos rusos pudieron beneficiar al aspirante presidencial republicano.



"Sobre el ciberpirateo, creo que fue Rusia", agregó, en una posición que cambia opiniones anteriores en las que se mostraba reacio a aceptar que Rusia estuviera detrás de estas acciones de pirateo informático, que afectaron especialmente al bando demócrata.



El presidente electo afirmó que Estados Unidos está sufriendo ciberataques de "todo el mundo", "ya sea Rusia, China o cualquiera".



Hasta hace poco, Trump se había mostrado escéptico sobre denuncias de la Casa Blanca que indicaban que el Kremlin estuvo detrás de acciones de pirateo informático que pudieron beneficiar al aspirante presidencial republicano.



El presidente electo fue informado en detalle sobre este tema el pasado viernes en una reunión que mantuvo con las máximas autoridades de la CIA, del FBI y de la Dirección Nacional de Inteligencia de la Administración de Barack Obama.



Después de esa reunión, Trump afirmó que "Rusia, China y otros países", así como distintos grupos y personas, "están constantemente intentando violar la infraestructura informática" del Gobierno de EE.UU. y de sus instituciones, negocios y organizaciones.

Pero también insistió en que los servicios de inteligencia le habían asegurado que esas interferencias no tuvieron "ningún efecto en el resultado de las elecciones, incluyendo el hecho de que no hubo alteraciones en el resultado de la votación".



Hoy fue más allá, al reconocer directamente que "fue Rusia" el responsable de estas acciones de pirateo cibernético, que afectaron especialmente al Comité Nacional Demócrata y las opciones políticas de su candidata presidencial, Hillary Clinton.



Trump reiteró en la rueda de prensa lo anunciado el viernes, que después de que llegue a la Casa Blanca, el 20 de enero, formará un equipo que en un plazo de noventa días se encargará de realizar un plan que permita evitar estas acciones ilegales.



El presidente electo también prometió que "nunca volverá" a ocurrir a partir de que él llegue a la Casa Blanca.



Asimismo, Trump expresó la necesidad de reconstruir los lazos con Rusia respecto a la "horrible" relación que existe actualmente. "Rusia puede ayudarnos a luchar contra el Estado Islámico", agregó Trump en la rueda de prensa.



Trump ha sido criticado por algunos elogios que en el pasado dirigió al presidente ruso, Vladimir Putin, quien supuestamente estuvo detrás de las acciones de ciberpirateo para favorecer al republicano en la campaña electoral.



"Si yo le gusto a Putin, lo considero como un activo, no como un pasivo", afirmó el magnate neoyorquino. "¿Creen verdaderamente que Hillary Clinton habría sido más dura con Putin que yo?", preguntó el gobernante electo a los periodistas.