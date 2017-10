Trump planteó multiplicar por diez el arsenal nuclear de EE.UU., según NBC

El presidente de EE.UU., Donald Trump, planteó en una reunión con su equipo de seguridad nacional el pasado julio su deseo de multiplicar por diez el arsenal nuclear del país, informó este miércoles, 11 de octubre, la cadena NBC.

El canal cita bajo anonimato a tres funcionarios que estuvieron presentes en esa reunión, celebrada el pasado 20 de julio en el Pentágono, sede del Departamento de Defensa de EE.UU.



Los comentarios de Trump se produjeron mientras se le mostraba una diapositiva informativa sobre la continuada reducción de las armas nucleares en poder de EE.UU. desde finales de los años sesenta.



De acuerdo con los funcionarios presentes citados por NBC, altos cargos militares y el secretario de Estado de EE.UU., Rex Tillerson, se mostraron sorprendidos por las palabras del mandatario y le explicaron brevemente "los impedimentos legales y prácticos" de una acumulación nuclear.



Fue después de esa reunión cuando supuestamente Tillerson llamó en privado "idiota" a Trump, según reveló también NBC la semana pasada.



Tillerson negó el pasado miércoles que haya pensado "nunca" en dimitir y defendió su relación con Trump, en una inusual comparecencia que muchos observadores atribuyeron a un intento del jefe de la diplomacia estadounidense de conservar su trabajo.



En esa comparecencia, Tillerson no quiso aclarar si insultó a Trump, por considerar que se trata de una cuestión "insustancial", pero su portavoz declaró que el secretario de Estado no usa "ese tipo de lenguaje para hablar sobre el presidente de Estados Unidos".



El pasado 27 de enero, Trump pidió por medio de una orden ejecutiva revisar la necesidad de modernizar el arsenal nuclear de EE.UU. para asegurar que el poder de disuasión se mantiene y ver si los misiles siguen siendo seguros y adaptados a las necesidades del siglo XXI.



El mandatario estadounidense ha sido muy crítico con las ambiciones nucleares de Corea del Norte y este martes fue informado por su equipo de seguridad nacional de "una serie de opciones" de respuesta a las amenazas de Pionyang ante una eventual agresión.



Además, esta semana Trump anunciará si cree que Irán está cumpliendo el acuerdo nuclear multilateral firmado en 2015 y prevé declarar que el Congreso debe revisarlo porque no está "en el interés nacional" de EE.UU., algo que puede suponer el principio del fin del pacto.