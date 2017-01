Trump niega estar de acuerdo con Assange y se declara 'fan' de inteligencia

El presidente electo de EE.UU., Donald Trump, negó hoy (5 de enero) estar de acuerdo con la versión del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, sobre los ciberataques atribuidos a Rusia, culpó a los medios de mentir al respecto y se declaró un "gran fan" de la inteligencia.

"A los medios deshonestos les gusta decir que estoy de acuerdo con Julian Assange - Falso. Simplemente expongo lo que él expone", declaró Trump en su cuenta de Twitter al anotar que corresponde a los ciudadanos decidir sobre "la verdad".



"Los medios mienten para hacer que parezca que yo estoy en contra de la inteligencia, cuando de hecho soy un gran fan", continuó el magnate.



Este miércoles 4 de enero, también a través de Twitter, Trump destacó la versión de Assange de que Rusia no es la fuente de los documentos robados que WikiLeaks divulgó durante la campaña para las elecciones presidenciales estadounidenses del pasado 8 de noviembre.



WikiLeaks publicó correos electrónicos de John Podesta, jefe de campaña de la excandidata demócrata Hillary Clinton, que perdió los comicios frente a Trump, así como del Comité Nacional Demócrata (DNC, secretariado del partido).



Assange defendió que esos correos no provinieron de Rusia en una entrevista con la cadena conservadora Fox hecha en la Embajada de Ecuador en Londres, donde está recluido desde el 2012, y emitida el martes por la noche.



"Julian Assange dijo que un niño de 14 años podría haber hackeado a Podesta. Por qué el DNC fue tan poco cuidadoso? ¡También dijo que los rusos no le dieron a él la información!", tuiteó Trump pocas horas después de la emisión de esa entrevista.

Ya la semana pasada, Trump puso en duda la implicación de las autoridades rusas en los ciberataques y dijo que iba siendo hora de "moverse hacia temas mayores y más importantes".



Los servicios de inteligencia estadounidenses han atribuido los ciberataques a Rusia, país contra el que el Gobierno del presidente saliente, Barack Obama, impuso la semana pasada sanciones diplomáticas y económicas en represalia.



Hoy Obama tiene previsto recibir un informe de inteligencia sobre los ciberataques atribuidos a Rusia, mientras responsables de los servicios de espionaje darán detalles al respecto a los senadores en dos audiencias, una pública en el Comité de Servicios Armados y otra a puerta cerrada en el de Relaciones Exteriores.



Por su parte, Trump se reunirá este viernes con los responsables de la CIA, el FBI y la Dirección Nacional de Inteligencia para conocer detalles sobre el espionaje ruso.



Según publicó este miércoles el diario The Wall Street Journal, Trump, quien asumirá la Presidencia de EE.UU. el 20 de enero, tiene intención de reformar los servicios de inteligencia del país ante la creencia de que algunas agencias están sobredimensionadas o politizadas.