Trump y gobernador de Florida proponen llevar más armas a escuelas

El presidente estadounidense, Donald Trump, defendió el viernes 23 de febrero de 2018 en Washington su propuesta de armar a algunos maestros, mientras el gobernador de Florida develó un plan de acción contra los tiroteos escolares que incluye desplegar oficiales armados en instituciones educativas.

En un discurso cerca de Washington, Trump además pidió que los compradores de armas pasen por controles de antecedentes más estrictos y criticó al oficial que, a pesar de que estaba en la escuela en Parkland, en Florida, aparentemente no fue capaz de reaccionar para contener el ataque.



Mientras tanto, el gobernador de Florida, Rick Scott, anunció un plan para combatir el problema de los tiroteos escolares, que incluye desplegar a un oficial armado en cada una de las escuelas públicas del estado.



Scott también propuso aumentar de 18 a 21 la edad legal para comprar armas en Florida y medidas más fuertes para evitar que personas inestables psicológicamente tengan acceso a las armas.



Los estudiantes que sobrevivieron a la matanza del día de San Valentín en la escuela Marjory Stoneman Douglas han estado ejerciendo presión sobre políticos de Washington y Florida para que tomen medidas contra la violencia armada y restrinjan el acceso a las armas.



El miércoles algunos se reunieron con legisladores en la capital de Florida, Tallahassee, y otros sostuvieron un encuentro con Trump en la Casa Blanca. En la noche, los estudiantes participaron en un debate televisado por CNN, en el que cuestionaron a los legisladores por aceptar dinero de la poderosa Asociación Nacional del Rifle para sus campañas.



Tras su reunión con sobrevivientes y familiares de tiroteos, Trump dijo que estudiaría la idea de armar a los maestros. Este viernes, en un discurso ante miles de republicanos que asistían a la Conferencia de Acción Política Conservadora, delineó el concepto:



“Tal vez 10% o 20% de la población de maestros”, dijo. “No todos ellos, pero serían muchos”.



“Lo más hermoso es que portarían el arma oculta”, añadió.



Refiriéndose a Nikolas Cruz, el joven de 19 años que cometió la masacre en la escuela de Florida, Trump dijo que “un maestro armado lo habría acribillado antes de que él se enterara de lo que estaba pasando”.



Tres agentes más



Trump también criticó a Scot Peterson, el policía que supuestamente fue incapaz de actuar para abatir a Cruz aunque estaba en el lugar y al que tildó de “cobarde”. El jueves, Scott Israel, el comisario del condado de Broward -al que pertenece Parkland- informó que Peterson no entró nunca al edificio.



Israel dijo que el oficial tendría que haber “entrado, enfrentado al atacante, y matado al asesino”. En cambio los videos lo muestran en posición, pero sin actuar. El hombre fue suspendido sin goce de sueldo y luego renunció.



Pero según medios estadounidenses, otros tres agentes del condado también permanecieron fuera del colegio durante el tiroteo y no entraron cuando se desató la crisis.



Asimismo, The Wall Street Journal obtuvo la transcripción de una llamada de una persona que transmitió al FBI más de un mes antes de la masacre su preocupación de que Cruz “entraría en una escuela y simplemente dispararía”.



El FBI ha dicho que recibió una llamada de una persona cercana a Cruz, pero que no dio lugar a ningún seguimiento o investigación.