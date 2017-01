Trump quiere fijar impuesto de 20% a importaciones mexicanas para pagar muro

Donald Trump pretende fijar un impuesto del 20% sobre todas las importaciones procedentes de México para costear el muro que quiere construir en la frontera común, según adelantó hoy 26 de enero del 2017 el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer.

El portavoz describió a los periodistas a bordo del Air Force One esa medida como una decisión ya tomada por Trump.



No obstante, ese impuesto no se puede aplicar de forma inmediata, puesto que está vigente el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan), firmado por EE.UU., Canadá y México hace más de dos décadas.



Incertidumbre en viajar a Estados Unidos



Con la llegada de Donald Trump a la Presidencia del país norteamericano se generó incertidumbre entre los migrantes y turistas sobre si ir o quedarse en Estados Unidos a causa de las nuevas políticas de gobierno. Racismo y xenofóbia son algunos de los temas que preocupan a la comunidad internacional. ¿Usted iría a Estados Unidos?